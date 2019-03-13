台港澳屬「特殊內資」　張志軍：外資法不影響對陸投資

▲大陸今年將通過《外商投資法》。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸新推行的《外商投資法》預計在今年十三屆全國人大二次會議上表決通過，針對台灣、香港和澳門是否適用，大陸海協會會長張志軍今（13日）指出，從憲法層面看，台港澳都是中國的一部分，由於是「單獨關稅區」，屬於「特殊的國內投資」也就是「特殊內資」，但無論如何「外資法都不影響台港澳對大陸投資」。

根據《新華社》報導，《外商投資法》將取代過去的「外資三法」，並擁有5大特點，分別為對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度、堅持內外資一致、保護知識產權、建立健全外商投資服務體系、建立外商投資信息報告制度。

張志軍指出，外商法的推出體現大陸進一步擴大開放的決心，而對於港澳台適用問題，「審議過程中的確有代表提出過意見」。

▲大陸十三屆人大常委會委員、海峽兩岸關係協會會長張志軍。（圖／記者曾俊豪攝）

他表示，從憲法上看，台灣和港澳都是中國的一部分，但港澳台又屬於單獨關稅區，來自港澳台投資不是外國投資，這部分非常明確；不同於外國投資，也不同於境內投資，屬於一種「特殊的國內投資」也就是「特殊內資」。

針對外界疑慮，張志軍分析，制定外商投資法不會改變國家對港澳投資法律適用安排，也不會限制港澳台對大陸投資；對台資來講，台胞到大陸投資適用《台灣同胞投資保護法》及其實施細則。

張志軍提到，若法律通過，相關部門會盡快制定實施細則，此細則可對港澳台地區投資做出安排，總體來講不會影響港澳台對大陸投資，因為「大陸投資環境會越來越開放，希望港澳台投資者和企業放心，我們繼續歡迎鼓勵保護台灣民眾到大陸投資，分享發展機遇」。

▲「外商投資法草案」圖解。（圖／人民日報）