謝長廷：反核食公投大動作傷害福島　「台灣抽查21萬件都沒問題」

政治中心／綜合報導

駐日代表謝長廷13日與媒體記者茶敘，被問到台灣禁止福島等5縣的食品進口一事，他直言，反核食公投是大動作的質疑，雖然不是有意的，但已經加深外界對福島的輿論傷害，令人感到相當遺憾。

謝長廷提到，買不買、進不進口福島等5縣的食品是一種選擇，日本國內有些民眾也會不買，但反核食公投就是大動作質疑食品有問題，或許台灣人不是有意要把這件事鬧大，可是這樣的行為已經加深各界對福島的輿論傷害，「我看當地居民接受（媒體）採訪，沒有人抱怨台灣的公投，只說會繼續努力讓大家相信他們。」

▲謝長廷稱反核食公投是在大動作傷害福島。（圖／記者季相儒攝）

謝長廷強調，台灣政府根據世界貿易組織（WTO）規定，持續對日本的進口食品抽查，查了21萬件都沒有問題，另一方面，日本人也知道台灣資訊暢通，舉行公投並非政府可以隨意變更的事，目前尚未聽說日方是否會對我方進一步提告，只希望不要影響到彼此長久的友好關係。

由於日本政府向WTO提告，認為南韓禁止日本東北地區的水產進口，已經違反國際貿易公平原則。謝長廷指出，台灣對內要遵守自己的法治規定、尊重民意，在國際上卻又難以自圓其說，如果想要加入國際組織，這一點是必須好好說明的重點之一。

▲台灣民眾曾為了反對日本核災區食品進口而走上街頭抗議。（圖／記者徐政璿攝）

除此之外，駐日代表處館產名義變更也是近期受到熱烈討論的問題之一，因為台日雙方沒有邦交，代表處的館舍都是以駐處名加館長的名字登記，而不是以「中華民國」的名義登記。

謝長廷表示，駐日代表處目前市價約150億日圓（約42億元新台幣），如果要變更名義，必須繳交千分之一或千分之五的費用，至於這件事情可以在什麼時候辦妥，「今年之內是一定的，這是我的重大責任之一，立法院委員會也曾做出決議，一定要登記回來。」