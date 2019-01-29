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謝長廷分析九合一敗選原因　「民進黨應調整政策與選舉策略」

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駐日代表謝長廷。（圖／記者季相儒攝）

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

駐日代表謝長廷27日與台僑聚會，上台致詞時談到民進黨在九合一大選潰敗原因，認為民進黨應調整政策和選舉策略，要提出讓年輕人滿意的政策，再來就是因應中國對台影響力增大。

謝長廷認為民進黨敗選原因有4項；第一，公民投票議題對執政黨不利，第二，一次做出多項政策改革，引起既得利益者反彈，第三，選舉策略錯誤，第四，中國介入。

謝長廷表示，從過去20年的經驗看，地方選舉敗選的政黨，總統大選也會輸，不過，可能有意外、重大的變化或因素可讓選情翻轉，另外，也要戒慎中國輿論介入選舉。

謝長廷指出，民進黨需要調整政策，雖然拚經濟有成果，但是年輕人薪水沒有提高、物價飛漲，民眾無感，無法提高滿意度；而在選舉策略方面，應該要思考如何和第三勢力相處，不要再犯戰略上的錯誤。

全台連會長趙中正在會中致詞時表示，日本的台僑對九合一選舉結果很失望，對明年的總統大選很憂心，但也喊話，只要具有「台灣優先、團結第一」的理念，能夠發揮強力的領導力積極為台灣做事的人，全台連都會全力支持，他也希望台僑們能為台灣國家正常化盡力。

另外，謝長廷提到，未來將繼續推動台日地方交流，因為地方可以影響中央，去年7月在高雄舉辦的台日交流峰會，這次首次在台灣舉辦，323名地方議員參加創新記錄，目前台日共有126個地方城市締結友好城市，其中有64個是他上任以來推動的。

謝長廷也說，以前日本很支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），不過，日本核食公投的結果影響日台關係，未來日本是否仍支持台灣加入，有待觀察。

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關鍵字：謝長廷,民進黨,九合一大選

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