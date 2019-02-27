謝長廷自創「流體太極」運動　列財產申報價額0元

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

廉政專刊第141期27日出刊，我國駐日代表謝長廷夫婦登記，「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」部分，謝長廷自創結合太極和街舞「流體太極」也入列，不過價額申報為0元。謝長廷自創流體太極，甚至曾經開班授課，過去許多綠營北市議員都是門下弟子。

謝長廷夫婦申報雙北、宜蘭、高雄有10筆土地、5筆建物，現金申報則有10萬美金與47萬的日圓，約台幣340萬餘元，存款部分達4010萬餘元、有價證券531萬餘元。

花蓮縣長、時任立法委員徐榛蔚其夫傅崐萁共有2筆土地1筆建物，皆在花蓮縣吉安鄉，存款591萬餘元，有價證券186萬餘元，但有高達6586萬餘元債務，原因則是購置不動產與保單借款；台中市長盧秀燕與丈夫廖述嘉則有3筆土地在南投縣，存款951萬餘元、有價證券410萬餘元、363萬餘元的黃金存摺，另有13筆保單。

行政院副院長陳其邁與夫人吳虹，申報3筆土地、3棟建物，皆位於高雄，存款則有341萬7069元，有價證券則有224萬2094元，債務則有1686萬2604元，為房屋待款與信用貸款，事業投資則有200萬元。

專刊也更正立法院長蘇嘉全財產申報內容，有關蘇嘉全個人存款部分，第2筆台灣銀行群賢分行支票存款金額33,544,900元，經查證後此筆款項為107年內政部補助國慶籌備委員會活動經費，107年經內政部規劃於台灣銀行群賢分行以「中華民國各界慶祝107 年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名開立帳戶。

專刊指出，107年國慶活動結束後，該專款帳戶已於108年1月8 日結清銷戶，該款項純屬國慶活動公款帳戶，為公款公用，並非蘇嘉全個人存款。