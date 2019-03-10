　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

311地震8周年前夕　唐鳳吃「福島柿餅」：遺憾台灣買不到！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼唐鳳品嘗福島柿餅。（圖／翻攝自唐鳳推特）

▲唐鳳品嘗福島柿餅。（圖／翻攝自唐鳳推特，以下皆同）

政治中心／綜合報導

行政院政務委員唐鳳應日本非政府組織Code for Japan的邀請，8日抵達日本東京，展開為期5天的訪問行程。就在311大地震即將屆滿8年之際，他10日在推特上新增了一則影片，內容關於試吃福島柿餅，並且遺憾「在台灣買不到」。

日本在2011年3月11日發生規模9.0的地震後，福島核電廠遭到14至15公尺高的巨型海嘯襲擊，導致反應爐過熱，出現堆芯熔毀的情況。最終輻射外洩，讓福島、群馬、茨城、櫪木和千葉成了輻射汙染的風險地區。儘管311至今已過近8年，台灣民眾對於能否開放核災食品，仍反應兩極。

唐鳳10日更新自己的推特帳號，用英文寫下自己接受「#推特吃」挑戰，並且吃下來自福島的柿餅，還大讚柿餅很美味，但「遺憾台灣買不到」，並同步上傳自己品嘗福島柿餅的影片，點名下一位挑戰是行政院副院長陳其邁。此外，唐鳳也在留言處以日文提到，吃福島的柿餅有助於幫助311災區復興。

▲▼唐鳳品嘗福島柿餅。（圖／翻攝自唐鳳推特）

▲▼唐鳳品嘗福島柿餅。（圖／翻攝自唐鳳推特）

ET快訊
舒子晨透視裝全是洞！外露「水滴半球」嬌喊：一點也不冷
噁爆！超商店員「臭襪子丟進微波爐」　一轉身再放熱飲櫃
PTT貼文「幫我收拾一下」網急報警…台中男旅館上吊亡

關鍵字：311地震,東日本大地震,唐鳳,福島,核災

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨不擋藍營反同專法　時力：為何我們連討論機會都沒？

參加西藏抗暴60周年遊行　羅文嘉：對和平協議感到不可理解

大陸送政治熊貓給韓國瑜？　柯文哲：才兩隻熊貓不用怕啦

憂核電成2020選舉包袱　許智傑：絕對影響民進黨選情

訪美遭台僑拒接待　柯文哲：太奇怪！哪有不接待的時候發聲明

向宣明智請益打通政商關係？　柯文哲：只是聽他兒子簡報

311地震8周年前夕　唐鳳吃「福島柿餅」：遺憾台灣買不到！

增購F16V戰機要裁撤幻象聯隊？　軍方高層一度激烈論戰

海軍司令檢討軍艦失火　指揮官被罵到癱坐送醫

高雄農漁貨再出去！簽約江蘇文峰集團每年5億　遠航空運「一條龍」

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

民進黨不擋藍營反同專法　時力：為何我們連討論機會都沒？

參加西藏抗暴60周年遊行　羅文嘉：對和平協議感到不可理解

大陸送政治熊貓給韓國瑜？　柯文哲：才兩隻熊貓不用怕啦

憂核電成2020選舉包袱　許智傑：絕對影響民進黨選情

訪美遭台僑拒接待　柯文哲：太奇怪！哪有不接待的時候發聲明

向宣明智請益打通政商關係？　柯文哲：只是聽他兒子簡報

311地震8周年前夕　唐鳳吃「福島柿餅」：遺憾台灣買不到！

增購F16V戰機要裁撤幻象聯隊？　軍方高層一度激烈論戰

海軍司令檢討軍艦失火　指揮官被罵到癱坐送醫

高雄農漁貨再出去！簽約江蘇文峰集團每年5億　遠航空運「一條龍」

A-Lin親姐姐被爆離婚！　立刻約老公出遊「瘋狂接吻放閃」

民進黨不擋藍營反同專法　時力：為何我們連討論機會都沒？

公開相擁竟違法！準新人購物中心浪漫求婚遭逮　警：墮落西方文化

希特勒寶藏下落曝光！日記揭28噸黃金藝術品　藏遍波蘭11處

奶油臘腸小短手狂揮「虔誠拜拜」　神明保佑我有好多肉肉

中職熱身賽／鄭鎧文2分砲炸裂　5局結束獅5：2象

小三通落地簽人數破新高　開放陸處級以下官員盼再引消費力

「超暖女神」突襲流浪狗之家　粉絲驚喜合照：是太妍！

參加西藏抗暴60周年遊行　羅文嘉：對和平協議感到不可理解

這批堅果好毒！ 國際刑警查跨國販毒　起獲2.1億安毒逾50公斤

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

政治熱門新聞

獨／代言高雄破局　鄧紫棋天后價..

批韓國瑜騙人　苦苓：何時肯說老..

潘恆旭臉書狠嗆正妹：我看到妳也..

出國躲三字經PK？館長再槓統促..

單挑三字經　統促黨：館長出國避..

熊貓融融、雄雄要來了　潘恆旭證..

王鴻薇抗議立委初選黑箱　怒辭國..

韓國瑜替謝龍介站台　黑衣男猛扔..

這三人聲量超越韓國瑜　王浩宇：..

潘恆旭回嘴網友　韓國瑜：別酸語

韓國瑜「瑪麗亞說」惹怒菲律賓　..

韓國瑜參加婦女節活動遭嗆　尷尬..

「瑪麗亞怎麼變老師」惹議　韓國..

蘇貞昌嗆治安不好換警察局長　朱..

更多熱門

相關新聞

日擬用99%除汙土建設　福島批中央毀約

日本政府聲稱99%汙染土經處理後能使放射濃度低於基準值，並計畫將除染土用於福島縣公共建設，引起當地人激烈反彈，質疑政府違背當初承諾，變相將汙染土永久留存在福島。2011年第一核電廠事故後，福島縣內的汙染土超過1400萬立方公尺，最終處置問題至今難解。

政院剛通過同婚法案　唐鳳別「彩虹」胸針

家暴導火線！唐鳳餵毛孩髒水霉食

為貓狗起衝突？唐鳳奔陽台作勢跳樓

咬傷前女友被控家暴　唐鳳委任律師處理

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

鄧紫棋代言高雄破局內幕

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

入伍專車開到大內　「和守靈一樣安靜」

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面