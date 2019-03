311地震8周年前夕　唐鳳吃「福島柿餅」：遺憾台灣買不到！

▲唐鳳品嘗福島柿餅。(圖/翻攝自唐鳳推特,以下皆同)



行政院政務委員唐鳳應日本非政府組織Code for Japan的邀請,8日抵達日本東京,展開為期5天的訪問行程。就在311大地震即將屆滿8年之際,他10日在推特上新增了一則影片,內容關於試吃福島柿餅,並且遺憾「在台灣買不到」。

日本在2011年3月11日發生規模9.0的地震後,福島核電廠遭到14至15公尺高的巨型海嘯襲擊,導致反應爐過熱,出現堆芯熔毀的情況。最終輻射外洩,讓福島、群馬、茨城、櫪木和千葉成了輻射汙染的風險地區。儘管311至今已過近8年,台灣民眾對於能否開放核災食品,仍反應兩極。

唐鳳10日更新自己的推特帳號,用英文寫下自己接受「#推特吃」挑戰,並且吃下來自福島的柿餅,還大讚柿餅很美味,但「遺憾台灣買不到」,並同步上傳自己品嘗福島柿餅的影片,點名下一位挑戰是行政院副院長陳其邁。此外,唐鳳也在留言處以日文提到,吃福島的柿餅有助於幫助311災區復興。

. @Taiwan_in_UK & @TW_Eswatini, too slow!



I accept @eballgogogo’s #推特吃 challenge.#TaiwanCanHelp its friends in #Japan by eating persimmons from #Fukushima.



They taste superb