311地震8周年前夕　唐鳳吃「福島柿餅」：遺憾台灣買不到！





▲唐鳳品嘗福島柿餅。（圖／翻攝自唐鳳推特，以下皆同）



政治中心／綜合報導

行政院政務委員唐鳳應日本非政府組織Code for Japan的邀請，8日抵達日本東京，展開為期5天的訪問行程。就在311大地震即將屆滿8年之際，他10日在推特上新增了一則影片，內容關於試吃福島柿餅，並且遺憾「在台灣買不到」。

日本在2011年3月11日發生規模9.0的地震後，福島核電廠遭到14至15公尺高的巨型海嘯襲擊，導致反應爐過熱，出現堆芯熔毀的情況。最終輻射外洩，讓福島、群馬、茨城、櫪木和千葉成了輻射汙染的風險地區。儘管311至今已過近8年，台灣民眾對於能否開放核災食品，仍反應兩極。

唐鳳10日更新自己的推特帳號，用英文寫下自己接受「#推特吃」挑戰，並且吃下來自福島的柿餅，還大讚柿餅很美味，但「遺憾台灣買不到」，並同步上傳自己品嘗福島柿餅的影片，點名下一位挑戰是行政院副院長陳其邁。此外，唐鳳也在留言處以日文提到，吃福島的柿餅有助於幫助311災區復興。