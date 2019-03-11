311地震奶奶住災區！台灣同學「集資買機票」助歸國...他8年後環島報恩

▲311日本大地震時台灣同學集資幫他買機票，8年過後他用在台灣環島的方式報恩。（圖／中島健一授權提供）

記者徐溱謐／綜合報導

311日本大地震屆滿8周年，當時台灣人的暖心援助仍讓許多日本人感念在心。來自日本的中島健一已經取得中華民國國籍， 8年前日本遭受大地震襲擊時，他正在台灣留學，當時班上的同學自發性地集資買機票，協助他回日本看奶奶，那是他最後一次看到奶奶，這份恩情也讓他至今難忘。

中島在臉書「日台交流廣場」社團中發文，2011年東日本大地震時，他正在台灣讀書，因為自己還是學生，身上的錢不多，雖然很擔心住在福島的奶奶，卻只能在學校窮緊張，結果一位年紀稍長的同學「麗卿媽媽」了解狀況後，竟自發性地在班上發起捐款，讓他能搭機趕回日本。

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▲奶奶給他一封信，交代他要保重身體，成為一個很棒的大人。（圖／中島健一授權提供）

回到日本後，在當地看到許多台灣的救災隊，每一幕都讓他感動萬分，「一直一直烙印在我心底，中島一家真的非常感謝台灣」。他說那次回日本是他最後一次見到奶奶，當時奶奶給了他一封信，希望孫子能保重身體，還交代他一定要成為一個很棒的大人。

台灣同學們對他的幫忙他始終惦記在心，「這份恩情我真的真的一直都沒有忘記」，他說麗卿媽媽就像他在台灣的第二個媽媽一樣，「麗卿媽，謝謝你讓我看到奶奶，這份恩情我永遠不會忘記」。

▲麗卿媽媽和他的感情很好，就像他在台灣的第二個媽媽一樣。（圖／中島健一授權提供）

如今，奶奶雖然已經不在了，他永遠記得台灣朋友們對他的協助，隨身帶著奶奶的叮囑，用在台灣環島的方式報答這份恩情，這片土地上任何大大小小的地方，只要需要幫助他都會毫不猶豫地出現，「謝謝台灣保護我們日本，我也會盡我最大的能耐來保護台灣」。