謝龍介拜託賴清德不要說三道四　用行動跟他一起賣台灣水果

▲謝龍介強調，自己和農漁民結合一起，就是要拚經濟，讓經濟好，歡迎賴清德一起來打拚，一起賣水果，賣得好價錢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第二選選區立委補選候選人謝龍介引通路商，以好價位向麻豆柚農買文旦，卻被扭曲文旦1斤僅30元，以及被中間商剝削，謝龍介表示，除了較大粒不好賣的文旦外，價格分四級從42、46到52元，沒有中間商剝削，農民直接受益。

前行政院長賴清德指謝龍介引介的通路商，向柚農購買的麻豆文旦價格低廉，1斤只有30元。謝龍介表示，當天簽約時因礙於商業上的秘密，沒有說簽約價格，只說高於盤價，沒想到賴清德說收購價1斤30元。成本價都快30元，賴這句話已把農民弄得人心惶惶，大家都嚇死了，因為明明簽約的價格不是這樣，又怎會只有30元？

謝龍介表示，因價格遭扭曲，經通路商同意公布價格。通路商所要價購的文旦為每箱10斤即6公斤裝，較好賣的是老欉小粒約15、16粒裝，每斤52元；其次是13、14粒裝每斤46元，11、12粒裝每斤42元。另較不好賣的是每粒約1斤的10粒裝，每斤盤口價加2成，而且買15 貨櫃。這些價格都是裸果價位，不包括紙箱，如此好的價格與訂單，賴一句話，害一堆名嘴在電視上罵他，也害農民人心惶惶，現在又有人扭曲說30元與4、50元差價，是中間商賺去。

「全是通路商直接向農民收購的價格」，謝龍介說沒有經過中間商，農民直接受益。謝龍介表示，若賴清德要賣1斤70元，拜託他來賣，自己曾說要和賴一起賣，若賴要和他一起賣，價位一定比他好。但賴不賣，現在才說三道四，不要這樣啦，大家一起來打拚，讓農民快快樂樂才是，不要用不實的話來扭曲，那是沒用的。

「我當選，民進黨就會倒？」謝龍介表示，民進黨不會倒而是會更好，是新潮流會較不好。對於賴清德說，若謝龍介當選，大陸會把台灣吃掉，謝龍介說「有那麼嚴重嗎」，其實是大陸把台灣的水果吃去，不會吃掉台灣。謝龍介強調，自己和農漁民結合一起，就是要拚經濟，讓經濟好，指賴這樣扭曲，自己不會委屈，因為「歡喜做甘願受」，但歡迎賴清德一起來打拚，一起賣水果，賣得好價錢。