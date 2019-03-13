選前3天揚言提告！　陳筱諭：綠營把分裂責任推給她

▲民進黨中央針對陳筱諭對黨內初選不公的指控，揚言不道歉就提告，陳筱諭歡迎提名小組，拿出完整黨內初選徵詢過程影音檔來，並且公布黨內初選的民調詳細內容。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨中央針對陳筱諭對黨內初選不公的指控，揚言不道歉就提告，陳筱諭3月13日公開挑明說，她要表達的是整個徵詢過程中，被這些大人歧視的感覺，他們既然說要告，她歡迎提名小組，拿出完整黨內初選徵詢過程影音檔來，並且公布黨內初選的民調詳細內容！

民進黨內初選不公的事，陳筱諭在談話性節目已經講到天下皆知，民進黨非要等到選前3天再度拿出來炒作，顯然是還在持續操作棄保，把綠營分裂的責任推給她，這種選舉手法，必遭選民唾棄。

陳筱諭還原她到民進黨中央參加黨內初選徵詢情況說，一開始在外面等候時，她就遇到台南市黨部主委黃先柱，她向黃主委提議，可不可以協調郭國文回永康選，第二選區由她出馬努力，但黃主委直接回絕說，這些都已經講好了，郭國文就是在二選區，永康是林宜瑾選。當時她就覺得很奇怪，怎麼新潮流都安排好了？但她還是相信民進黨中央，還是會做民調。

之後，陳筱諭進去接受徵詢，3人分別是鄭文燦、鄭寶清和張宏陸，一進去就沒有很友善，劈頭就問，「妳怎麼贏？憑什麼贏？有誰支持妳？」，陳筱諭說怎麼敢一開始就掀底牌，所以她只能說「我年輕，應該也是種優勢。」他們就說，「那我們也可以找一個比你年輕的人來選啊」之後甚至還說，「妳放心，我們絕對不會找一個比妳爛的人出來選！」。

陳筱諭說，她心裡就想，不是徵詢嗎？怎麼會是這樣講話呢？但還是不疑有他，還是相信他們會給她一個公平競爭的機會。最後，鄭文燦市長就問了一句，「你會不會退黨參選？」，試問，還在徵詢階段而且尚未民調就問這種話，是不是已經有預設立場？他們是不是已經內定徵召人選才會問她，會不會退黨參選？當場她就回答說「不會退黨參選」，因為她認為，如果民進黨用公平、公正的方式民調，她絕不會退黨參選。

陳筱諭說，她後來在1月9日接到了鄭文燦來電說，「1月3日和1月7日做的民調，你都輸，所以我們要徵召郭國文先生！」，但為什麼後來他們又說是1月3日和1月4日做的民調？到底是哪天做的民調都搞不清楚？她也一直呼籲他們，拿出民調來看，到底民調是針對誰？怎麼調查的？她是輸在哪個年齡層？但是到現在都拿不出來。

陳筱諭還說，她剛被徵詢回來就接到前立委陳昭南來電告知，不用選了，鄭寶清已經打電話跟他說，他們早就已經喬好了，叫她不要白費力氣了。但她始終還是相信民進黨，相信一定會作民調。這件事可以去問陳昭南立委！

陳筱諭強調，當初她參加政論節目時，一直都有講這件事情。如果有任何問題，早就可以提告，何必等到選前才說要提告，又要來操作！她也歡迎提告，請這些人拿出當時在徵詢現場的影音檔來證明！不要到現在都還要搞黑箱，別再拿那種你們可以加工的錄音檔！整個初選作業流程，球員、裁判都是你們的人，沒有人會再相信你們了！

陳筱諭直斥新潮流說：「現在你們的選情拉不起來，就開始把責任推給我，請問我一個28歲的年輕人，有辦法跟你們這麼偉大的政黨相抗衡嗎？如果你們行得正、坐得直的話，選情會陷入膠著嗎？現在，事實已經證明，全台灣的人都不相信你們了，再也沒有人會相信被新潮流綁架的民進黨了，希望你們好自為之，打一場乾淨的選舉，別再欺負年輕人了」。