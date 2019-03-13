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兩黨為選舉破壞麻豆文旦行情？　陳筱諭急喊別害慘柚農

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▲陳筱諭希望兩黨候選人別再為了選舉，拿麻豆柚農生計當兒戲，別把麻豆文旦行情搞臭搞爛，害慘柚農。（圖／記者林悅翻攝）

▲陳筱諭希望兩黨候選人別再為了選舉，拿麻豆柚農生計當兒戲，別把麻豆文旦行情搞臭搞爛，害慘柚農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

對於藍綠兩黨候選人近日頻頻針對麻豆文旦價格開啟口水戰，已有10年柚農資歷的陳筱諭忍不住指責說，希望兩黨候選人別再為了選舉，拿麻豆柚農生計當兒戲，一箱12顆的麻豆文旦，最便宜也要賣到1斤6、70元，他們卻要用1斤42元去收購！還公開這樣的收購價格，你們一定要把麻豆文旦行情搞臭搞爛嗎？

近日忙著深入基層拜票的陳筱諭，得知有人在電視公布麻豆文旦超低收購價格，當場傻眼，價格怎麼會這麼低？陳筱諭說，麻豆文旦相當受歡迎，原本銷路就很好，從没聽過有滯銷問題，只有去年水災時，傳出部分柚子災損被水泡爛而丟棄。没想到多年來才發生這麼一次，就被炒作成好像麻豆文旦柚都賣不出去，好像年年都都滯銷要運到溪邊倒掉！讓麻豆柚農們情何以堪？

▲陳筱諭希望兩黨候選人別再為了選舉，拿麻豆柚農生計當兒戲，別把麻豆文旦行情搞臭搞爛，害慘柚農。（圖／記者林悅翻攝）

陳筱諭看到電視畫面上的麻豆文旦收購價格後，很著急地說，他們根本完全不懂嘛！這樣會把麻豆的文旦行情破壞殆盡！她指出，麻豆文旦1箱12粒裝的，1台斤賣7、80元很普遍，最便宜的也有60元，1箱15至16粒裝的，如果是上品，每台斤可以賣到200元。他們怎麼可以把12粒裝的賣到每斤42元，把15至16粒裝的打到每斤52元？真的是太過份了！

陳筱諭強調，就算有少數農民希望一次出清他所有的文旦，願意接受這樣的低價，也不能公開當做麻豆文旦的一般行情，現在這樣到處報，真的會把麻豆文旦的行情全部搞垮！你們這些大人為了選舉，真的很過份耶，這樣麻豆文旦要怎麼賣？真的把麻豆柚農害慘了！

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關鍵字：選舉,麻豆文旦,行情,陳筱諭,柚農,316補選,台南立委

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