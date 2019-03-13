蘇貞昌台南安定拜廟祈福　肯定郭國文治水政見

▲行政院長蘇貞昌，在台南市長黃偉哲、立委補選候選人郭國文及王定宇立委、陳靜敏立委等人陪同下，前往安定慈安宮、長興宮上香祈福，並力挺郭國文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌，3月13日在台南市長黃偉哲、立委補選候選人郭國文及王定宇立委、陳靜敏立委及眾多台南市議員陪同下，前往安定慈安宮、長興宮上香祈福，並力挺郭國文。

蘇貞昌說，國泰民安是他在行政院該做的事情，因此會認真好好做，希望新的一年眾神護佑台灣，讓人民可以幸福大賺錢。同時蘇院長說明自己是台南安定的親家，也是安定的一份子，同時也換上郭國文團隊的競選背心，表示自己就是郭國文的當然助選員，並盼望台灣鄉親立委補選繼續支持民進黨，讓2號郭國文順利當選，為地方服務、打拼。郭國文提出安定的治水政見，立即獲得蘇貞昌的肯定。

蘇貞昌表示，他最近在立法院被質詢，國民黨立委問的都是和平協議，但和平協議在歷史上換來的都是戰爭，包括希特勒撕毀和平協議攻打英國併吞歐洲。蘇貞昌也提到大陸打壓台灣主權與阻擾台灣參與世界組織，他請問群眾，為什麼國民黨的政治人物，對大陸都不存任何戒心，這樣怎麼守護台灣主權與發展。蘇貞昌並呼籲台南鄉親，要選會顧台灣的立委，不要選不敢批評大陸的候選人，316一起站出來，讓堅持台灣主權、照顧台南發展的郭國文順利當選。

黃偉哲說明，蘇貞昌到北外環道工視察，並感謝蘇貞昌的肯定。同時黃偉哲也說明，台南市要建設、要進步，需要國會、地方連一線，郭國文是他相識30多年的朋友，與一起讓台南進步、更好的重要伙伴，並強調郭國文不只會照顧農民、更會協助台灣工商的發展，也是台南立委補選最好的人選。

郭國文強調自己是個實在的人，不會像對手整天「練肖話」、「尚敖介」。因此，如果將來能進入國會，他首先會推動的事情就是強化安定的防洪強度，讓安定不淹水，第二個要求發展南科第三基地，讓台南的經濟引擎越轉越好，不只帶動南科週遭地區的發展，同時也因就業人口增加，實質提升士農工商各行各業的經濟發展。郭國文請鄉親能給他一個為台南服務的機會，拜託大家為他拉票，讓他順利當選進入國會。