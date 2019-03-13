吳敦義為求歷史地位犧牲他？　朱立倫：「個人不是關鍵」台灣贏才是目標





▲吳敦義、朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫13日再度陪同國民黨三重區立委補選候選人鄭世維掃街。針對國民黨主席吳敦義被認為是為了「求自己的歷史地位」，恐怕會犧牲他，對此朱立倫回應，個人不是關鍵、台灣贏是最大目標。

朱立倫6度陪鄭世維掃街，受訪時提到高雄市長韓國瑜日前提出「高雄重推自由經濟示範區」構想，他說看到昨天蘇院長對於自經區的答覆「那就是標準輸家的答覆，雖然有機會但還是困難重重，所以不能做」。

對於黨主席吳敦義仍然保留萬分之一徵召韓國瑜機會，被認爲為了「求自己的歷史地位」，不惜犧牲朱立倫。朱立倫回應，只要國民黨贏、台灣贏、中華民國贏，個人不是關鍵的重點，每一個「個人」都需要努力。

他說，國民黨需要更多王牌，多幾位韓國瑜，讓民眾看到國民黨的改革、看到希望。他跟韓國瑜是老朋友，彼此努力、相互支持。

針對蘇貞昌提出「4個不可行」，認為區內區外不公平，中美貿易戰下，中國商品也可利用「自由經濟示範區」變成台灣製造出去，台灣恐會被當成中國的共犯，相關租稅機制也不符合國際經濟自由競爭的情勢，對台灣不利。

對此，朱立倫說，「那就是標準輸家的答覆，困難重重所以不能做」，他反問，為何不能說，「雖然困難重重，但是有機會」，我們一定要努力，對於所有經濟問題，領導人不能只看到困難，要看到機會，台灣才有未來。

針對黨中央若初選後再改變規則，他表示，一、四年前做過主席，他一再跟洪秀柱道歉，犯過的錯誤不能再犯。二、今年的情勢民眾「討厭民進黨」，要把握現在，團結一致。在初選以前黨中央認為哪一位最強，用徵召的方式若最適合，他也覺得可以。

但是，如果已經初選了，已經有黨員投票、民調也做了，再去改變的話總是不好，這樣會讓民眾覺得又四年前的翻版，不是針對個人，他以四年前的經驗，以及民眾的觀感到現在為止，對他還是有很多的不滿，所以他很衷心地講說，要就大大方方，在初選前黨中央要徵召、要初選就貫徹一個方法。