鄭世維6度請朱立倫陪掃街　 「韓冰＋蔣萬安」夢幻組合今晚登場！

▲鄭世維6度請前新北市長朱立倫陪掃街。（圖／鄭辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫13日6度陪同國民黨三重區立委補選候選人鄭世維掃街，他說316可能也會「陪投票」，希望在最關鍵的時刻，希望所有認為三重需要改變、需要更多建設的鄉親，都支持鄭世維，今晚「夢幻組合」韓冰、立委蔣萬安陪掃街也即將登場！

對於今天晚上高雄副市長李四川將帶韓冰北上三重，與最帥立委蔣萬安陪同鄭世維掃街，是打俊男美女牌，對抗對手余天的女兒、妻子牌。鄭世維表示，這是支持者期待的，他也努力促成，希望大家可以來一睹他們的風采。

對於黨主席吳敦義仍然保留萬分之一徵召韓國瑜機會，被認爲為了「求自己的歷史地位」，不惜犧牲朱立倫。朱立倫回應，只要國民黨贏、台灣贏、中華民國贏，個人不是關鍵的重點，每一個「個人」都需要努力。

他說，國民黨需要更多王牌，多幾位韓國瑜，讓民眾看到國民黨的改革、看到希望。他跟韓國瑜是老朋友，彼此努力、相互支持。

高雄市長韓國瑜日前提出高雄重推自由經濟示範區構想，朱立倫說看到昨天蘇院長對於自經區的答覆「那就是標準輸家的答覆，雖然有機會但還是困難重重，所以不能做」。

朱立倫反問，為何不能說，「雖然困難重重，但是有機會」，我們一定要努力，對於所有經濟問題，領導人不能只看到困難，要看到機會，台灣才有未來。

針對黨中央若初選後再改變規則，他表示，一、四年前做過主席，他一再跟洪秀柱道歉，犯過的錯誤不能再犯。二、今年的情勢民眾「討厭民進黨」，要把握現在，團結一致。在初選以前黨中央認為哪一位最強，用徵召的方式若最適合，他也覺得可以。

但是，如果已經初選了，已經有黨員投票、民調也做了，再去改變的話總是不好，這樣會讓民眾覺得又四年前的翻版，不是針對個人，他以四年前的經驗，以及民眾的觀感到現在為止，對他還是有很多的不滿，所以他很衷心地講說，要就大大方方，在初選前黨中央要徵召、要初選就貫徹一個方法。