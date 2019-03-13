　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭世維6度請朱立倫陪掃街　 「韓冰＋蔣萬安」夢幻組合今晚登場！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鄭世維6度請前新北市長朱立倫陪掃街。（圖／鄭辦提供）

鄭世維6度請前新北市長朱立倫陪掃街。（圖／鄭辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫13日6度陪同國民黨三重區立委補選候選人鄭世維掃街，他說316可能也會「陪投票」，希望在最關鍵的時刻，希望所有認為三重需要改變、需要更多建設的鄉親，都支持鄭世維，今晚「夢幻組合」韓冰、立委蔣萬安陪掃街也即將登場！

對於今天晚上高雄副市長李四川將帶韓冰北上三重，與最帥立委蔣萬安陪同鄭世維掃街，是打俊男美女牌，對抗對手余天的女兒、妻子牌。鄭世維表示，這是支持者期待的，他也努力促成，希望大家可以來一睹他們的風采。

對於黨主席吳敦義仍然保留萬分之一徵召韓國瑜機會，被認爲為了「求自己的歷史地位」，不惜犧牲朱立倫。朱立倫回應，只要國民黨贏、台灣贏、中華民國贏，個人不是關鍵的重點，每一個「個人」都需要努力。

他說，國民黨需要更多王牌，多幾位韓國瑜，讓民眾看到國民黨的改革、看到希望。他跟韓國瑜是老朋友，彼此努力、相互支持。

高雄市長韓國瑜日前提出高雄重推自由經濟示範區構想，朱立倫說看到昨天蘇院長對於自經區的答覆「那就是標準輸家的答覆，雖然有機會但還是困難重重，所以不能做」。

朱立倫反問，為何不能說，「雖然困難重重，但是有機會」，我們一定要努力，對於所有經濟問題，領導人不能只看到困難，要看到機會，台灣才有未來。

針對黨中央若初選後再改變規則，他表示，一、四年前做過主席，他一再跟洪秀柱道歉，犯過的錯誤不能再犯。二、今年的情勢民眾「討厭民進黨」，要把握現在，團結一致。在初選以前黨中央認為哪一位最強，用徵召的方式若最適合，他也覺得可以。

但是，如果已經初選了，已經有黨員投票、民調也做了，再去改變的話總是不好，這樣會讓民眾覺得又四年前的翻版，不是針對個人，他以四年前的經驗，以及民眾的觀感到現在為止，對他還是有很多的不滿，所以他很衷心地講說，要就大大方方，在初選前黨中央要徵召、要初選就貫徹一個方法。

▲鄭世維6度請前新北市長朱立倫陪掃街。（圖／鄭辦提供）

▲鄭世維6度請前新北市長朱立倫陪掃街。（圖／鄭辦提供）

▲鄭世維6度請前新北市長朱立倫陪掃街。（圖／鄭辦提供）

▲鄭世維6度請前新北市長朱立倫陪掃街。（圖／鄭辦提供）

▲鄭世維6度請前新北市長朱立倫陪掃街。（圖／鄭辦提供）

ET快訊
快訊／花蓮外海規模5.2地震　花蓮震度4級
詳細攻略！小資版馬爾地夫4月直飛　芽莊4天3夜1萬8有找
YG正式宣布「和勝利解約」：深刻反省沒管好藝人！
奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車爆頭慘死

關鍵字：鄭世維,余天,316補選,新北立委

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳敦義為求歷史地位犧牲他？　朱立倫：「個人不是關鍵」台灣贏才是目標

曖昧保留「徵召韓國瑜」分裂藍營？朱立倫：4月登記以前決定！

朱立倫：若我們不夠努力韓國瑜是最大希望「但要徵召就別辦初選」

影／六都第一！侯友宜將公布「城市永續發展自我檢視報告」接軌國際

王金平稱「韓國瑜那一票不會投給朱」　 朱立倫二字回應

蔡英文反制一國兩制指導綱領　 吳敦義：「掌舵者」勿操作兩岸緊張

王金平爆藍營傳「滅王計畫」？　朱立倫：絕不會對長輩不敬！

韓國瑜不領表　 侯友宜肯定：「現階段工作做好」是我們應盡本份

韓國瑜4月不領表參選　 吳敦義：仍保留萬分之一機會

台師大動員造勢釀風波　王金平道歉：我個人應要承擔所有責任

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

蔡英文若來台中不配合交管？　盧秀燕幕僚：只是比喻

北市第一果菜市場環評初審未過　需補件再審

記取4年前換柱教訓　 朱立倫首鬆口：若黨認為徵召最適合也可以

與黃昭順爭黨內提名　張顯耀將參選左楠區立委

蘇貞昌「四不」反自經區　 朱立倫：那是標準輸家的說法

韓粉恐嚇黃光芹「看妳兒子會怎樣」　她急提醒：韓國瑜說過愛與包容

韓粉威脅要動黃光芹兒子　老公楊文嘉準備報警：法院相見

退輔會：大觀社區違占戶簽主動拆除同意　可拿10萬、免費住旅館1個月

又見虐童！衣架、抓癢棒毒打5歲幼女致死　鬼父重判9年10月

鄭世維6度請朱立倫陪掃街　 「韓冰＋蔣萬安」夢幻組合今晚登場！

林光宇砍護理師7刀只判1年　成醫開刀房兇殺案判決理由出爐

蔡英文若來台中不配合交管？　盧秀燕幕僚：只是比喻

「比利時愛馬仕」把包包提把變手環　價格飆破19萬

上班族注意了！一天喝「8杯水」剛剛好　茶、咖啡無法取代

快訊／感情糾紛想不開　20歲女「爬到3樓」在媽媽面前一躍而下

首次約會就牽手！甜美妹「錢我出吧」處男心狂跳　女網揭暗黑SOP：要當爸了

掀開蟎蟲狂蠕動！她針眼半年好不了　問題竟在「假睫毛」

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

輝達砸69億美元併購以色列廠邁倫　強攻資料中心

Skype網頁版新增HD通話功能　只有Chrome、Edge用戶享受得到

政治熱門新聞

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感..

兒子在校看見彩虹旗　母哽咽抗議

韓粉師辱民進黨　逼學生齊喊：5..

正妹議員擁新歡　電眼男入愛巢過..

台南村姑爆綠營內幕：我被派系黑..

韓冰代父出征！合體蔣萬安　預告..

國台網總：鄭文燦官邸密會韓國瑜

獨／港特首林鄭月娥22日中午官..

宋楚瑜將參選總統？親民黨回應了

盧秀燕籲中央好好解決空污

陳佩琪曝柯文哲很孤獨　柯P妹：..

國安局幹員被黑道圍毆　竟傳與蘇..

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週..

吳敦義：「萬分之一機率」徵召韓..

更多熱門

相關新聞

郭國文、余天陷苦戰　李正皓：兩件事說明一切

民進黨力拚立委補選選戰，守住新北、台南立委席次，不過似乎仍敵不過「韓流」來襲。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書表示，為什麼這次立委補選郭國文跟余天會陷入苦戰？兩件事可以說明一切。

李豔秋看立委補選　「民進黨對兩個貪污犯的對待」

韓冰代父出征！合體蔣萬安　預告現身三和夜市

放毒解毒　郭國文戳破兩面手法

陳筱諭掃街老農力挺　痛批民進黨卸責操弄

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

善美：一直被女前輩警告小心勝利

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面