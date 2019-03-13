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「最美主持人」李明璇選立委　替國民黨挑戰北市深綠票倉

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▲李明璇。（圖／翻攝自李明璇臉書）

▲李明璇。（圖／翻攝自李明璇臉書）

政治中心／綜合報導

2020立委選舉，「北漂最美主持人」國民黨黨代表李明璇將出征士林大同區，是上次立委補選藍營參選人陳炳甫未挑戰成功的綠營大票倉。李明璇13日證實，黨中央和北市黨部都與她接觸過，「願意接受挑戰，且只選艱困選區」，目前規劃是投入士林大同選區。

據悉，在前立委姚文智辭職之後，國民黨內部就曾有人建議可以找在政論節目上表現亮眼的李明璇出征，但當時考量到戶籍來不及遷而作罷。另外，今年士林大同區立委補選，藍營參選人陳炳僅輸綠營當選人何志偉7000票，被認為選得不差，不過，陳炳甫被台北市黨部主委黃呂錦茹詢問是否再戰時，陳炳甫表示已決定不選2020年立委。

有知情人士指出，陳炳甫也向黃呂錦茹獻策，士林大同區要勝出，必須要找一個有全國高知名度的選將來打，若找在地議員，會受限於地域性經營的關係，勝出機會都不高，並提供兩個方向給黃呂錦茹，「一個是美女刺客，另一個是名嘴」。

因此，國民黨近期勸說李明璇出征被認為「艱困選區」的士林大同，挑戰民進黨立委何志偉。李明璇證實，黨中央和北市黨部都與她接觸過，「願意接受挑戰，且只選艱困選區」，不過若有其他優秀黨內人士要選，就會退出。

另外，前立委孫大千13日透過廣播主持人黃光芹專訪宣布，要爭取2020士林大同區的立委提名，高雄市長韓國瑜也建議他挑戰台北市第二選區。

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關鍵字：李明璇,2020立委選舉,2020

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