命理師警告有劫難！喪偶男婚頭沖喜　妻討千萬房產撕破臉

▲夫妻失和示意圖。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

台北市一名喪偶多年的男子，聽信女性舊識乾兒子的「沖喜避劫」說法結婚，婚後卻幾乎零互動、關係急凍，當他提出離婚時，對方卻反咬索討房產與千萬元，案件鬧上法院，最終由男方勝訴。

北市這名喪偶男指出，妻子過世後20多年來，他一個人生活自在，經濟與家庭狀況都穩定，從未想過再婚。直到2023年，他認識女性好友的一名乾兒子，對方自稱懂紫微斗數、八字，示警他將有劫難，必須靠結婚「沖喜」化解災厄。

由於身邊沒有其他女性對象，喪偶男便詢問同樣單身的女性好友意願，雙方在這層背景下達成共識，於2024年間登記結婚。男方強調，這段婚姻並非出於感情，而是基於對命理說法的恐懼與信任。

▲夫妻吵架。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

婚後冷處理 關係急遽降溫

喪偶男表示，婚後兩人並未同住，也沒有任何親密行為，見面時反而常因小事爭吵，幾乎沒有夫妻間的日常互動。他形容，彼此就像掛名夫妻，感情毫無升溫空間。

他還控訴，女性好友即便下廚，也不曾喊他一起吃飯，態度時常冷淡。自己因白內障手術後頻頻跌倒，對方卻沒有關心，甚至出言刻薄，長期下來讓他心灰意冷，決定訴請離婚。

女方反擊與財產爭議

對此，女性好友則向法院表示，兩人早在2000年代初期於卡拉OK結識，多年來互有情愫。後來見喪偶男身體狀況不佳，才從中國湖南返台陪同就醫，也因男方多次求婚與沖喜說法，才點頭答應結婚。

她強調婚後相處並非外界所言那般不堪，只是偶有口角。她也坦言願意離婚，但前提是男方兌現承諾，給她一棟房子與1000萬元，作為多年付出的補償；男方則反控，女方動機只在覬覦財產。

▲夫妻冷戰示意圖。（示意圖／123RF）

法院認定破綻難補

台北地院審理後認為，婚姻應以感情與共同生活為核心，但雙方都承認因沖喜而結婚，欠缺基本情感基礎，且互信、包容早已消磨殆盡，怨懟隨時間加深。



法官指出，男方強烈要求離婚，女方拒絕僅因未取得房產與現金，顯示雙方都無意修復關係，婚姻已名存實亡，一審判准離婚，全案仍可上訴。