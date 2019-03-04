立委選舉靠韓流助攻？　連勝文籲：讓資深區域立委出任不分區

▲高雄市長韓國瑜。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

2018九合一選舉，高雄市長韓國瑜以89萬2545票獲勝，讓高雄綠地變藍天，連帶將國民黨議員席次再增9席，這股韓流也席捲全台，讓國民黨士氣大振，對2020總統與立委選舉信心大增。但國民黨中央委員連勝文認為，立委選舉不容小覷，他呼籲黨中央，讓資深區域立委出任不分區。

2016大環境對民進黨有利，當時國民黨在高雄各選區立委選將難產，點頭披掛上陣的黃柏霖、蔡金晏、鍾易仲、黃韻涵、黃璽文等人，因歷練與知名度不足而敗選。2018年九合一選舉，韓國瑜翻轉高雄，連帶將國民黨從原先的24席，增加到33席，一共增加9席，甚至有些新人首次參選就當選。

2020立委選舉在即，不光是高雄，基層眼看機會千載難逢，都想搭上韓流順風車，紛紛表態想參選。對此，連勝文4日在臉書表示，希望國民黨中央主動懇請資深區域立委，出任不分區，或進入內閣，變成未來影子內閣的看板人物，如此對明年總統及立委選舉，不僅有號召力，同時讓黨內新世代有機會競選區域立委，也給予選民煥然一新的感覺。

連勝文認為，資深區域立委不僅學經歷優越，人品操守俱佳，最重要的是實務經驗豐富，不要説是早已俱備擔任立法院長、副院長的威望，若擔任部會首長，也可駕輕就熟，承接地氣，順利推動各項施政，絕對是國家重要的人才資產。

▲連勝文。（資料照／記者徐政璿攝）

連勝文指出，不分區立委的名單，如果人選對，學經歷俱佳，對社會大眾有說服力，又能呈現未來執政之縱深，對總統大選而言，有加分效果，但若欠缺社會號召力，也無力為黨運籌帷幄，「甚且鑽營奉承之輩，出任不分區立委，那恐怕連國民黨員自己都投不下去這張政黨票！」

連勝文強調，明年立法院國民黨是否順利過半，在政治意涵上，與總統大選是否勝選，同樣重要，區域立委人選是否能給民眾煥然一新的感覺，不分區立委名單是否對社會大眾有號召力，關鍵就在黨中央一念之間。