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林光宇判1年　台灣護師醫療產業工會：希望重視職場霸凌

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記者林悅／台南報導

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳指出，對於法官能查明林光宇被職場霸凌的事實而改判，感謝法官的明察秋毫，工會希望成大醫院能讓林光宇復職，懲處霸凌的醫師及相關霸凌者，讓大家知道霸凌是不被允許並有法律保障，工會也希望公布成醫職場霸凌事件的調查結果，以示公平。

▲台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳，呼籲重視白色巨塔內的職場霸淩事件，並希望讓林光宇復職、懲處霸凌者及公布調查結果。（圖／記者林悅攝）

▲台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳，呼籲重視白色巨塔內的職場霸淩事件，並希望讓林光宇復職、懲處霸凌者及公布調查結果。（圖／記者林悅翻攝）

理事長陳玉鳳說，成大體循師傷人事件，表面看見是傷人，但實際去了解後，是嚴重的醫院同事集體職場霸凌行為，然這樣的霸凌事件 卻是在醫療體系中，常見卻又沒有被說破的秘密。

陳玉鳳指出，這種職場霸凌，同時是醫院管理主管默示同意的一種管理手段，甚至主管也是其中參與之一的霸凌者，是非常不可取，同時也證明醫院雇主管理出現嚴重的疏失不當，「未落實法律上應有的預防保護義務責任」，這個規定不是只有在勞基法、職業安全法上有，連公職人員也是有公務人員安全防護辦法可受保障。

陳玉鳳說，惟從成大醫院的事件中，可以看見明顯嚴重失職,，沒有給予公職人員這樣的預防保護概念，,避免職場霸凌。今天不管宣判結果如何？護師工會這一段時間的協助，就是希望社會大眾看見職場霸凌，對於員工身心殘害的嚴重度，會造成嚴重的傷害（傷人或者自傷、自殺），以及人才的折損，導致離開職場，這樣對於病人和社會大眾都不是一件好事。

陳玉鳳指出，3月11日又一位29年輕醫師，疑似職場霸凌跳樓輕生死亡，這樣造成的不只是家人的傷痛，也同時讓醫療環境失去一位優秀的醫師人才，也是社會的損失。

陳玉鳳表示，護師工會希望透過這個事件，要求衛福部、勞動部、教育部，重視及落實勞動法律教育在學校、及職場上教導，並且「要求雇主應做到預防保護義務」，醫護人員的教育積分訓練，應由工會來辦理勞動教育的相關講座，才能真實落實到勞動法律的說明和執行，讓所有醫療人員，可以真實的瞭解勞動法律上的工作權益保障，才能落實不再因「職場霸凌」，造成這樣悲慘的事件發生。

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關鍵字：林光宇,台灣護師醫療產業工會,職場霸凌

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