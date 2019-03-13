兩派排擠辱罵！菜鳥醫師助跑跳樓亡...父悲揭關鍵「那件事」求真相

突發中心／台北報導

台北市一名29歲林姓男子上月26日下午4時許從光華商場6樓助跑跳下，當場墜落在人行道上，頭顱破裂慘死；原以為輕生動機為感情問題，但經警方一查才發現是職場壓力大。對此林男父親控訴，兒子被2派的人排斥，原25日復工，但回家抱怨忘不了「那件事」，隔天就發生意外，到底關鍵25日發生了什麼事，是家屬想要知道的真相。

▲父親淚訴。（圖／記者黃彥傑攝、東森新聞）



林姓醫生在醫院群組留下「再見」、「推我一把走向解脫的人謝謝你」等語，便從光華商場6樓跳樓自殺；死者父母指出，兒子畢業於高雄醫學院，個性陽光體貼，熱愛運動，原先在仁愛醫院實習，自從2018年8月調到國泰醫院工作時，兒子開始鬱鬱寡歡，性情大變，才1個月時間就說想辭職。

林父控訴，原本負責指導的醫師不願教導，兒子只好求助另名醫師，不料兩個醫師立場不同，造成兒子變成夾心餅乾，長期遭排擠、霸凌，甚至常被兩邊辱罵，長期下來承受不少壓力，最後負荷不了走上絕路。

▲林姓醫師生前訊息。（圖／東森新聞，下同）



而林姓醫生也曾於2月18日到22日因為壓力過大請假調適，原本以為一切都會變好，沒想到25日復工、上完班，整個人反而到了崩潰邊緣。他心情很差告訴父母「沒辦法忘掉那件事」，但到底是什麼事情，卻又欲言又止、不願多談，隔天上午11時就想不開跳樓輕生。

▲年輕生命就這樣消逝。



對此林父一口咬定，案情不單純，不然為什麼事發當天兒子不見後大家會這麼急的去打聽下落，因此復工的那天肯定發生了什麼事情。另外醫院發出聲明稿指出，沒有職場霸凌、辱罵的情形，曾有介入輔導關懷、建議就醫，似乎把全部的原因指向是林男精神狀況不佳所導致，讓家屬很不能認同。

林父痛批，醫院根本在卸責，事發後也不曾關心，但都不是重點，現在一家人只想要真相，到底關鍵25日發生了什麼事，希望有正義的人可以把真相說出來。

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