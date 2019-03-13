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林光宇砍護理師7刀只判1年　成醫開刀房兇殺案判決理由出爐

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記者林悅／台南報導

成大醫院體循師林光宇開刀房殺人案，林被控持刀刺殺陳姓護理師七刀，被害人幸經急救倖免於難，台南地檢署以殺人未遂罪嫌起訴，台南地院3月13日審結，法官以林光宇未犯有殺人犯意，改以林光宇對於醫事人員執行醫療業務時，施強暴，妨害醫事人員執行醫療業務，處有期徒刑1年，扣案蝴蝶刀沒收，可上訴。

▲台南地院庭長林臻嫺指出，成大醫院體循師林光宇案，台南地院依醫療法罪判處有期徒刑1年。（圖／記者林悅攝）

▲台南地院庭長林臻嫺指出，成大醫院體循師林光宇案，台南地院依醫療法罪判處有期徒刑1年。（圖／記者林悅攝，下同）

林光宇擔任成大醫院體循師已工作18年，與在同一醫院工作29年的陳姓護理師有職場糾紛，且林光宇主張陳姓護理師帶頭刁難，並引導組員及主管評價，使自己在工作團隊中遭排擠，2018年9月28日上午8時45分，林光宇欲請休假，請他帶的新進同事蓋章，此舉引起心臟外科主任羅傳堯不滿，將林叫來告知請假及職代規定，並同時要求林換辦公室並詢問他「要不要離職」。

當上午9時許林光宇因情緒失控，返回辦公室取出蝴蝶刀，進入手術室行刺正要準備開刀前置作業陳姓護理師，在場的胡姓女醫師為阻止林光宇行兇，左手臂也遭砍傷。由於林在行兇後，步行到開元派出所「自首」。檢方認為報案電話未告知是誰殺人，符合《刑法》第62條「自首」要件。

檢方認為被告林光宇刺向陳姓護理師的七刀，分別是胸、腹及手部，加上林光宇本身就具有醫療專業，對人體重要器官分布不會不知道，且胸、腹都是人體易致命部位，殺人犯意明顯，故構成殺人未遂罪，並非傷害罪。且林涉及殺人未遂以及醫療法第106條第3項「對醫事人員已強暴，妨害其執行醫療業務」等罪嫌，加上陳姓護理師也提告，檢方依殺人未遂、醫療法等罪嫌起訴林光宇。

台南地院庭長林臻嫺指出，林姓被告與陳姓告訴人均為成大醫院心外科之體循師，兩人為同事關係。被告因認為告訴人身為心外科組長，卻聯合其他人，影響主管即羅姓主任，對其有職場霸凌行為，因而心生不滿，故於2018年9月28日上午9時許，持蝴蝶刀前往成大3樓第7開刀房，當時胡姓醫師已正準備為病患開刀，告訴人則在安裝體外循環機；被告進入並問為何找他麻煩，告訴人未回答，被告更加氣憤，明知其二人為醫療法上之醫事人員，且正執行醫療業務中，竟基於傷害、對其等施強暴之犯意，持前開蝴蝶刀，朝告訴人之右胸、右腰腹等處攻擊共7刀，告訴人因而大叫，胡醫師聽聞後即欲上前阻擋，並發生拉扯，致胡醫師亦遭被告持刀割傷左前臂等處（未提傷害告訴）。

幸另一在場之呂姓體循師趁機將告訴人拖甩出手術房門外，告訴人始能逃離、就醫，犯後被告放刀、更衣後，即於同日上午9時7分前往開元派出所自首。

法官認為，本案檢察官雖是起訴被告殺人未遂罪，但法院審理後認為：被告犯案動機雖是出於對告訴人職場霸凌行為之不滿，但尚難認已有置其於死地之深仇，且被告選在有許多其他醫護人員在場的手術室為之，讓告訴人有被阻擋、救護之可能存在，其攻擊告訴人是持殺傷力相對薄弱之蝴蝶刀，又是從正面直接往前，非如起訴書所載是先自告訴人後方環抱再行刺，另告訴人所受之傷勢，雖屬嚴重，但並無立即生命危險，且7處傷口中有1處些許傷及肺臟、6處均未傷及臟器，可見被告下手力道應有所節制，況告訴人被救離開刀房後，被告並無繼續找尋、攻擊告訴人的行為或意圖，更衣後即行前往開元派出所自首，因此變更起訴法條，認被告主觀上應並無殺人，僅有傷害之犯意。

核被告所為，係犯刑法第277條第1項傷害罪、醫療法第106條第3項強暴執行醫療業務之醫事人員罪。 被告以一行為觸犯上開二罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之強暴執行醫療業務之醫事人員罪處斷，並依刑法第62條前段自首規定，減輕其刑。

▲台南地院庭長林臻嫺指出，成大醫院體循師林光宇案，台南地院依醫療法罪判處有期徒刑1年。（圖／記者林悅攝）

▲林光宇感謝法官明察秋毫。

法院審酌被告犯罪動機，是因認告訴人刻意帶領同儕排擠他，並影響羅姓主管，而心生不滿。犯罪所受之刺激是在案發當日，羅姓主管要求被告將辦公座位移到庫房，並暗示被告應儘速離職，另覓工作，認定必是受到告訴人影響。犯罪之手段是持蝴蝶刀攻擊告訴人胸、腹部等部位，造成告訴人受傷非輕，並波及胡醫師，尤其是，被告自己身為醫護人員，竟未知尊重醫事人員及醫療業務之執行，保障病患醫療權益，僅因情緒失控，即在開刀房內行兇，影響病患權益，妨害醫療業務執行，對社會影響亦屬重大，並考量被告犯後即行自首，坦承犯行，態度尚佳，但至今尚未能與告訴人達成和解、賠償損害，及其在成大醫院任職約17年，與告訴人同事至少10年，前無任何前科，素行良好，成大護理學系畢業，現因本案待業中，與配偶、2名子女同住，家庭經濟狀況不佳等一切情狀，量處有期徒刑1年，扣案蝴蝶刀沒收，以資懲儆。

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關鍵字：成醫,開刀房m兇殺,林光宇

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