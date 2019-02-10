對同事態度惡劣　其實「間接受害者」是他的孩子！

▲ 在職場中遭遇「不文明行為」的女性可能以更嚴格、更專制的方式管教子女。（圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

當人對同事不禮貌或惡劣時，或許不知道間接的受害者可能是對方的孩子！一項研究發現，在職場中遭遇「不文明行為」的女性可能以更嚴格、更專制的方式管教子女，而對孩童造成負面影響。「職場不文明行為」（workplace incivility）指的是工作場合中任何不禮貌、不尊重等違反禮儀規範的舉動，例如排擠或貶低某人、搶走他人的功勞，或把自己該承擔的錯誤轉嫁給他人。

為了更了解「職場不文明行為」對家庭的影響，研究人員對146名在職母親與她們的配偶進行線上調查。題目包括她們遇到這些行為的經歷，還有教育方式的成效。她們的配偶也必須回報妻子的負面管教行為。結果發現，在工作中經歷不禮貌或惡劣待遇，與採取專制養育方式，兩者存在明顯的關聯。

▲ 學者希望，此次研究結果有助於企業更注重職場中的負面行為。（圖／翻攝自pixabay）



與其他養育方式相比，專制養育方式較為消極。這可能對孩童造成許多負面影響，包括認為「愛」就是服從與成功、在家以外的地方展現攻擊行為、在他人面前覺得恐懼或過於害羞、缺乏社交能力、患有抑鬱和焦慮，以及難以自我控制。

研究人員之一的加拿大卡爾頓大學（Carleton University）博士杜普雷（Kathryne Dupre）表示，調查結果還顯示，一位母親在職場中遭遇不文明行為，也可能感覺對孩子的管教沒那麼有效，這可以解釋為什麼她們會認為需要對孩子更嚴格、更控制。學者希望，此次研究結果有助於企業更注重職場中的負面行為。