「感謝法官認同我遭職場霸凌」　林光宇賣臭豆腐盼能回成醫

記者林悅／台南報導

前成大醫院體循師林光宇去年9月持刀刺傷陳姓護理師，13日上午被法院判刑1年；林光宇表示，對於傷者陳護理師、胡醫師及造成社會的不安道歉，在一時衝動犯錯後，他有心理準備要面對承擔自己的罪責。

▲前成大醫院體循師林光宇說明他一路以來的心路歷程與對台灣友善職場的期待。（圖／記者林悅攝）

林光宇說，他十分感謝法官明察秋毫，認同他是被職場霸凌下一時衝動犯錯。在五分局開元派出所自首時，員警關心情緒是否平復；台南地檢署及台南地方法院的期間，也感受到法警對他的關心，羈押進台南看守所時，對一般人的心理而言，絕對是非常震驚與悲傷的，他無法理解怎會好好一個人，怎會被逼到做出社會所不容許的事情，心理充滿了各種負面的情绪。

林光宇表示，在他最痛苦的時候，接受到監所管理員的關心，牢房的獄友也很照顧他的起居生活，他感受到人間的溫暖，感受到上帝沒離開他，上帝與他同在。獄中的資訊是封閉的，完全不知道外界發生了什麼事，他只能在裏面慢慢沉澱。當太太好不容易借到錢交保出來後，他開始了解到在看守所的這段時間，很多人都為他禱告，並努力為他奔走聲援。交保後許律師及鄭律師很盡心幫忙處理法律程序，在感受到她們的法律專業及同理他當時所遭受到困境後，他內心的不安也減少了許多。更重要是護理師工會的協助，感謝護師工會陳理事長也花很多時間心力幫忙及協助，工會的協助讓他不會感到孤立無援。

林光宇說，絕對的權利帶來絕對的腐化，更帶來絕對的幹話。他在基層18年感受到護理人員的辛苦與無奈，白色巨塔的底層壓榨的一群人。看著一批一批的護理人員受不了血汗而離職，一批一批的新人迫於生活無奈進入白色巨塔，使他認知到「友善職場」絕對是史上最大的「幹話」。當掌權者權利過大無人制衡時，下屬則逢迎巴結，結黨營私，排除異己。霸凌充斥在社會的各個角落，被欺侮的人總有受不了的一天，一時衝動鑄成大錯，這種事不只發生在成大醫院，社會各階層各角落都不斷在發生。

他表示，成大醫院是他18年來努力工作救人的地方，他還有很多朋友還在成大醫院，他希望成大醫院能改善就業及醫療環境，讓醫院變成真正的友善職場、頂尖醫院。因此希望衛福部、教育部、勞動部等主管機關，能出面幫忙改善成大醫院環境。

林光宇表示，護理人員是白色巨塔中人數最多，但反而是最弱勢的一群。因為長久以來的不團結，造成護理人員的地位、待遇與福利都受到資方的打壓。他心中深刻覺得，護理人員一定要團結起來，一同加入工會，團結起來用各種方式來爭取地位、待遇與福利。需要時由工會協助處理糾紛，避免資方球員兼裁判。

林光宇強調，台灣護師醫療產業工會的理念是促進護理醫療產業環境之勞動人權和尊嚴改善與改革，他認同這樣的理念。也看到工會成立以來,四處為護理人員提供協助與支援，他希望大家能團結起來，和工會共同努力，期盼最後能夠達到真正的終結霸凌、減少職場霸凌，改善醫療環境。

林光宇也說，他被停職半年，家裡經濟由太太工作支撐，經濟並不好，他最近也開始賣臭豆腐，他希望能回成大醫院服務，但這要看醫院的決定。