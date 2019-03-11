快訊／「做滿4年市長任期」　韓國瑜4月不領表參選2020

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選即將到來，國民黨已經確定初選規則，總統候選人由民調7成、黨員3成投票決定。呼聲高的高雄市長韓國瑜在11日播出的預錄廣播節目專訪中表示，他再重申一遍，2020大選不在他考量之內；主持人問是否在4月領表登記黨內初選？他回應「不會的」，他會做一個既誠實又認真工作的人，「做滿4年任期」。

韓國瑜表示，其實上任高雄市長第一天，就在想下台的那一天，這是很重要的，「我任期做完下台那一天，高雄市民怎麼評價我？」台灣政治搞了幾10年下來，整個台灣政治人物，不客氣的說，相當墮落，拿到權力就高高在上，做威做福，忘記老百姓需要，但不一定要作威作福，是可以做牛做馬的，回想20年前當立委時，自己也對不起選民。

對於選總統的民調高居第一，韓國瑜說，他再重申一遍，2020大選不在他考量之內，「我現在最關鍵是讓高雄衝起來」，坦白講，這兩個月來高雄市民越來越快樂，因為海內外都在關注高雄。

主持人問是否在4月領表登記黨內初選？韓國瑜說，不會的，他會做一個既誠實又認真工作的人；主持人追問任期做到什麼時候？他回應，「做滿4年任期」。

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若到了7月被拱參選，或是國民黨啟動徵召或「換柱」？韓國瑜說，「我不想去思考這麼多權謀」，不管國民黨、民進黨、甚至是台北市長柯文哲，要思考的是現在人民到底要的是什麼，台灣的競爭力不停下滑，不客氣的講，下一代台灣年輕人會更苦，「我到新加坡都說不出話」，新加坡人均國民所得已經6萬美金、台灣才2萬。

主持人問若最後國民黨最後由朱立倫代表參選，但在「三腳督」（蔡英文、柯文哲、朱立倫）的戰況下仍有差距，會不會想救國民黨？韓國瑜回應，「對朱立倫有點信心麻，他也在成長，就像陳其邁一樣，這兩三個月...完全變一個漂亮的蝴蝶，看他成長多少」。