擺脫佛系競選尬韓流　朱立倫只怕「換柱」重演

圖文／鏡週刊



前新北市長朱立倫去年宣布參選2020後，因並未太積極出招，一度被外界形容是「佛系選舉」，網路及媒體聲量都急遽下滑，近期則頻幫國民黨立委候選人站台掃街拉票，3月朱將在立委補選後展開地方拜會，也藉前總統馬英九支持鞏固黃復興及自主黨員，但他也要嚴防黨內反朱人馬密謀「徵召韓國瑜」。

與王金平頗有嫌隙的前總統馬英九，日前以「我們從一開始就支持他」表態支持朱立倫，還說自己找朱當行政院副院長，被外界解讀為朱馬結盟。據指出，朱立倫團隊延攬多位馬團隊的幕僚，包括2008年曾幫馬競選的新聞幕僚，以及馬卸任前幫忙拍「逆轟高灰」影片的操刀者，都已進入朱團隊負責相關事務，再加上朱幕僚陸續歸隊，增添戰力不容小覷。

挺朱人士表示，朱立倫除了既有的民調優勢，黨員票方面主要寄望於自主黨員的投票意願高，初選一旦呈現朱、王2人對決的態勢，對朱會更有利，但朱現在沒有任何公職，曝光度較低，也是聲勢無法再拉起一段的主因。

該人士研判，目前黨內對「拱韓」並不死心，不乏與朱聲勢不夠強有關，就算朱成功出線，一旦民調沒有起色，「徵召韓國輸」的聲音勢必不會停止，最後可能重演當年的「換柱」戲碼。此種氛圍下，朱陣營最擔心的是民調繼續停滯或反向探底，將提供王在初選時與朱直球對決的機會，尤其若吳敦義最後沒有參選，黨內反朱人馬集結，將給王更多操作空間，成為朱最大的惡夢。



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