韓國瑜表態「4月不領表選2020總統」　親韓人士爆：還很難說

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11在廣播節目《POP搶先爆》中重申，2020大選不在考量之內，會繼續做完4年任期。不過，親近韓的人士認為，韓國瑜的回答不算外界認為的「鬆口不選總統」，而是像往常一樣沒把話說死，「他現在應該還沒做出決定」，「未來還很難說」。

韓國瑜在節目中告訴主持人黃光芹，「不會」在4月領表登記國民黨黨內初選，「我當然就是繼續完成，4年任期啊，會繼續做。」不過根據《聯合報》報導，有親韓人士及幕僚認為，有一句話是「不想當將軍的士兵，不是好士兵」，曾選過國民黨主席的韓國瑜「並非不想當將軍」，而且有很多政治理想在市長職務上很難落實。

▲高雄市長韓國瑜接受節目主持人黃光芹訪問。（圖／POP搶先爆提供）

親韓人士認為，韓在廣播中只是順著主持人的話講，論調與平常沒有太大差別，不像外界解讀的「鬆口表態」，而是「目前沒有這樣的規劃」，「他現在應該還沒做出決定」。親韓人士說，韓國瑜對高雄市民有責任，目前確實只想先做好市長工作，「未來還很難說」。

對於韓國瑜透露出的想法，國民黨立委胡淑華表示尊重，同時也還原受訪當時的完整說法，韓國瑜本來就說過對2020沒有意願，「他的任期是4年，當然會繼續做」，但並非表態會把4年市長任期做滿。

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