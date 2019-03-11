「說不領表」參與國民黨總統初選　韓國瑜：我心很純潔

▲高雄市長韓國瑜在廣播上表態不會去國民黨領表參加初選，但他下節目態度卻轉趨保守。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達／高雄報導

韓國瑜日前預錄廣播節目《POP搶先爆》接受主持人黃光芹專訪時，被問到2020總統選舉明確指出「目前跟未來都不會考慮，且4月不會去領表」，且一定做滿4年任期。但11日下午被媒體堵訪時是否做滿4年任期，韓僅說自己的心現在很純潔，目前4月份不會去領表，現在唯一的目標就是幫高雄衝經濟，其他不考慮，目前為止感覺效果還不錯。

韓國瑜接受廣播節目主持人黃光芹提問時，黃光芹一開始就丟出直球「下次專訪是否以中華民國總統身分？」韓國瑜笑答「不要開玩笑，今天是愚人節嗎？」黃隨後又說「林濁水曾提韓國瑜參選總統沒問題」，韓頓時驚回「是那個雙木林、濁水溪的濁、海水的水的林濁水委員嗎？他隨後又說，「人過留名，雁過留聲」，每分每刻都在提醒自己「上任市長就再想著任期結束下台的那天，高雄市民怎麼評價我」。

韓國瑜回憶過去在立法院的日子「35歲就當上立委，想到20年前得那張嘴臉就讓人討厭，每天上班西裝筆挺磨刀霍霍，下了班就喝酒熬夜打麻將，覺得對不起選民」，因為對政治人物的失望，希望自己能帶起不同的政壇風氣，像是每個月的LONG STAY，以及下個月安排勞工宿舍及資源回收工作者的家，讓自己在最基層與傾聽老百姓的心聲。

黃光芹又追問「市長要做到什麼時候？」，韓國瑜強調「2020總統大選完全不在我的考量之內，現在最關鍵是讓高雄市衝起來」，因為各行各業看到他像看到聖誕老公公，因此看到市民越來越快樂，擁有被關注的感覺，且產業都活絡起來，韓再次強調「我會繼續做，做滿4年任期，選總統現在不在我考量」。

不過，就在外界以為韓國瑜似乎已篤定不參選，但11日又在媒體追問下，反而沒有正面回應，僅說「現在唯一的答案就是如此，請大家不要亂我的心，我的心現在很純潔，不停的衝經濟，目前為止，我們感覺效果還不錯！」