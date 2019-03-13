韓粉恐嚇黃光芹「看妳兒子會怎樣」　她急提醒：韓國瑜說過愛與包容





▲高雄市長韓國瑜接受黃光芹訪問。（圖／POP搶先爆提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11日受廣播節目主持人黃光芹專訪時，承諾會做滿4年市長任期，但被問及此事時又回「誰說的？」引發網友熱議，也讓黃光芹慘遭網友私訊攻擊謾罵。對此，國民黨台北市議員游淑慧呼籲，「若我們是真韓粉，拜託一定要記得韓市長說的愛與包容！」

韓國瑜11日接受黃光芹專訪時，承諾會做滿4年任期，2020大選不在他的考量之內，但其下節目後態度又轉為保守、曖昧，更反問「做滿4年誰說的」？黃光芹11日也於臉書還原真相表示，已經聽了4次錄音，韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，認為動搖韓國瑜心志的是他自己的欲念。

▲黃光芹被韓粉攻擊。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

黃光芹說，現在韓粉鋪天蓋地網路霸凌她們全家，韓國瑜受訪時一句「誰說的？」猶如吹響了網攻的號角，「這個團體」從上到下，人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由。她跟老公對政客失望，也不是一兩天的事了，「不差韓國瑜一個」。但她們夫妻決定不再忍耐，正面迎戰，「你們敢動我兒子試試看，我們跟你們拚了！」

針對黃光芹被韓粉攻擊，游淑慧在臉書上強調，「不管是什麼粉，我們都可以自由挺我們所支持的人，因為這是民主。但不管我們支持誰，我們都沒有權力要求別人必須跟我們同一個信仰，甚至用辱罵、羞辱的方式；因為這也是民主。」

游淑慧說，黃光芹在她認識的媒體人中，是一位率直不作假的姊姊，而這次對方的專訪有聲音和畫面，並沒有剪接，也可讓大家都能直接解讀、聽取韓市長的真意。相較許多愛用「匿名」「某人士」等方式放話、影射、攻擊的媒體來說，自認為黃光芹是負責的。希望「若我們是真韓粉，拜託一定要記得韓市長說的愛與包容！」

▼楊文嘉貼出韓粉攻擊他與老婆黃光芹的對話截圖。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）