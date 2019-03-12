韓國瑜反問「做滿4年誰說的？」　黃光芹還原真相

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜11日受廣播節目主持人黃光芹專訪時，承諾會做滿4年任期，2020大選不在他的考量之內，但其下節目後態度又轉為保守、曖昧，更反問「做滿4年誰說的？」。對此，黃光芹11日於臉書還原真相，她表示，已經聽了4次錄音，韓國瑜的確說「4年會繼續做下去」，認為動搖韓國瑜心志的是他自己的欲念。

韓國瑜昨日接受電台專訪時表示，2020大選不在他考量之內，且4月不會領表登記黨內初選，他說，「我當然就是繼續完成，四年任期阿，會繼續做」，不過下節目後韓國瑜態度又轉為保守，不僅反問記者「做滿4年誰說的？」，對於是否接受黨徵召，還表示「原本就沒說死」。

韓國瑜解釋，黃光芹問他一任市長是幾年，他回「全台灣都知道是4年」，而記者追問「4月不會領表嗎？」，韓國瑜僅說，「現在都不在我考量內，目前唯一的答案就是如此，大家不要亂我的心，我的心現在很純潔，就是不停衝經濟」。

對此，黃光芹在重聽4次錄音後，於臉書發文還原真相，她表示，韓市長開門見山說，他上任市長第一天，就在想「做滿任期」以後，人家怎麼評價他？為求保險，黃光芹又問「你的任期會做到什麼時候？」，韓國瑜說，「4年，我會繼續做下去！選2020總統不在考量內」。

黃光芹強調，她是問「你的任期會做到什麼時候？」，若是韓國瑜想整個推翻也沒關係，這在新聞採訪上也很常見，也不敢說自己有多了解韓國瑜，但「感覺動搖他心志的，不是別人，而是他自己的欲念」。