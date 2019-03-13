潘恆旭嗆女網友　葉毓蘭：韓國瑜請管好自己與幕僚的嘴

▲潘恆旭 。（圖／東森新聞）



政治中心／綜合報導

高雄市府近日失言風波不斷，先是高雄市長韓國瑜將菲律賓人才統稱為「瑪麗亞」，引發歧視爭議，接著，高雄觀光局長潘恆旭面對女網友的批評言論，竟回「我看到妳也吐了」，掀起論戰。對此，前警大教授葉毓蘭10日痛批，請韓國瑜以及所有在位的縣市長，「管好你自己的嘴，與身邊重要幕僚的嘴」。

日前有企業人士建議韓國瑜，可以引進菲律賓人才到高雄，韓國瑜回應，引進菲律賓人才恐怕對高雄人有衝擊，並脫口說出「因為瑪麗亞怎麼變老師了？」，引發歧視爭議。而潘恆旭日前面對一位女網友留言砲轟他「從眼神感覺他心術不正，鬼頭鬼腦的，看到他只想轉台」，竟狠嗆「妳才心術不正呢」、「我看到妳也吐了」，再度掀論戰。

對此，葉毓蘭於臉書發文痛批，「韓國瑜以及所有在位的縣市長，請管好你自己的嘴，與身邊重要幕僚的嘴」，她表示，婦女節剛過，讀到公眾人物這種落漆的言論，很心痛！尊重女性、尊重異性、尊重弱勢族群，不是只有在婦女節當天送花、送糖就可以，而是應該落實在每天的日常，「千萬不要拿出綠營諸官或台北市長柯文哲以前講過什麼毫無性別概念的話，就說他們可以，我們為什麼不可以？」

葉毓蘭說，雖然韓國瑜事後解釋他的「瑪麗亞」毫無歧視之意，但是還是引起菲律賓移工的反彈，菲國駐台代表正式發函抗議；而就在不久前，柯文哲在訪問以色列後，脫口說出「對猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人這件事情」的言論，也令人儍眼。

葉毓蘭認為，這樣的口舌風波，凸顯出政治人物的缺乏國際觀，不能理解「菲傭菲勞」為國家賺過外滙有功，被視為國家英雄，而希特勒屠殺6百萬猶太人，更是人類歷史上最慘絕人寰的浩劫，絕不是宣傳。她強調，民眾更在意的是整個政府執政團隊的水準、品質，如果政府官員在公眾領域上的發言如此輕佻，很難令人信服施政會兼顧多元、包容與尊重，請加油吧！