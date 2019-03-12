郭國文新市拜票　賴清德力讚郭是基層好伙伴

▲賴清德前院長就陪同台南市立委補選候選人郭國文，到新市最熱鬧的街頭拜票，請台南鄉親集中選票支持最能照顧各種產業發展的郭國文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離立委補選剩下4天，3月12日一早賴清德前院長就陪同台南市立委補選候選人郭國文，到新市最熱鬧的街頭拜票，行人、駕駛朋友也紛紛走過來握手、拍照，或是用喇叭聲向郭國文加油。

賴清德稱讚郭國文是農民之子、勞工之友以及基層的好伙伴，台南農民要照顧、工商要發展、科技要進步，這才是台南未來要走的路，2號郭國文是大家最好的人選。賴清德同時強力砲轟謝龍介所說的契約一斤文旦30元，是要讓麻豆文旦敗市，強調這場選舉不只是民進黨的選舉，更是為台南而戰、為台灣而戰！

郭國文表示，國民黨的候選人只會喊口號賺大錢、發大財，但是只會賺中國人的錢，把台灣鎖進中國，如果中國人不來就破功了。台灣的水果世界有名，日本前幾天食品展就下訂超過23億元的農產訂單香蕉，我們要將台灣水果賣到全世界，賺全世界的錢。

賴清德醫師強調，台南選區廣大，有山有海有工業有商業，我們要選一個可以兼顧各種產業發展的人，讓他來當黃偉哲市長的幫手。國民黨的候選人講得賣的一口好水果，說的會飛天鑽地，結果檢視契約內容卻是要害文旦敗市，害農民虧錢。我們不只要照顧農漁民，讓水果農產賣得出去，也要讓像台積電這樣優質廠商到南科設廠，帶動台南的產業發展。

賴清德也呼籲台南選民，相信睿智的台南民眾可以做出最正確的選擇，3月16日集中選票支持最能照顧各種產業發展的郭國文。