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宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿看到飽　台北最終站達260萬人次

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▲▼ ▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／聯合數位文創提供）

▲ 宮崎駿迷必朝聖的「吉卜力動畫手稿展」，收藏多達1400幅真跡手稿。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

宮崎駿粉絲必朝聖的「吉卜力動畫手稿展」歷經十年世界巡迴，台北成為全球「最終站」在中正紀念堂展出，今(8日)突破全球第260萬人次進場參觀，龍貓、無臉男也來與幸運兒張小姐合影。此次展出多達1400幅真跡手稿，包括知名作品《龍貓》、《神隱少女》、《天空之城》等，展覽也進入倒數40天，未來這些手稿就要回吉卜力保存入庫，動畫迷們可以把握機會。

▲▼ ▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／聯合數位文創提供）

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▲成為全球第260萬人次進場的參觀者，張小姐非常興奮。

▲▼ ▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／聯合數位文創提供）

▲慶祝吉卜力動畫手稿展在台北最終站達260萬人次，無臉男穿梭展場看觀眾驚喜。（圖／聯合數位文創提供）

幸運兒張小姐成為吉卜力手稿展全球第260萬人次參觀者，受訪時表示非常驚喜，她本身非常喜愛吉卜力，也曾經造訪2次日本三鷹的吉卜力美術館，因此當吉卜力手稿展巡迴來台，又是世界最終站，說什麼也要來支持。

▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／記者林育綾攝）

▲▼能親眼看到熟悉的故事和人物、場景被創造的過程，共鳴及感動無法言喻。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／記者林育綾攝）

吉卜力動畫手稿展場內多達1400幅的真跡手稿，對粉絲來說，能親眼看到熟悉的故事、人物、場景被創造的過程，產生共鳴及感動無法言喻。而展覽周邊商品也是一大亮點，尤其展場「限定販售」的紀念品最受歡迎，包括小龍貓御神籤、波佐見燒馬克杯、小碟子、字母磁磚、壓克力磁鐵等，而「複製手稿」也是人氣爆棚，不少看完展覽的參觀者都想收藏。

▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／記者林育綾攝）

▲▼雖然場內作品區規定禁止拍照，不過也另外規劃兩處經典場景讓粉絲攝影或自拍留念。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽周邊也是矚目焦點，不少展場「限定販售」的紀念品十分受歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／記者林育綾攝）

在展場的出口處，還有一整面滿滿的「灰塵精靈」塗鴉牆，所有精靈都是由看展粉絲們自由創作，若仔細看也會發現其中暗藏不少創意、有趣的作品，讓人會心一笑。目前吉卜力動畫手稿展已進入倒數40天，台北更是世界巡迴最終站，在展覽結束後，所有手稿就會回吉卜力保存入庫，因此身為宮崎駿粉絲、吉卜力動畫迷們，可以把握機會參觀。

▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／記者林育綾攝）

▲▼整面滿滿的「灰塵精靈」塗鴉牆，都是由看展粉絲自由創作。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／記者林育綾攝）

▲▼ ▲▼ 宮崎駿迷必朝聖！吉卜力1400幅手稿倒數40天　台北最終站達260萬人次（圖／聯合數位文創提供）

【吉卜力動畫手稿展】展覽訊息

展出日期：2019年1月19日（六）至2019年04月18日（四）
展出時間：週一至週日10:00~ 18:00（17:30停止入場）
展出地點：國立中正紀念堂1展廳
票價以現場或主辦單位公告為主

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關鍵字：吉卜力動畫手稿展,吉卜力,宮崎駿,吉卜力動畫,中正紀念堂,龍貓,無臉男,神隱少女

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