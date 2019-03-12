國父逝世94週年也是植樹節　館長承國父遺訓送1500棵樹苗

▲國父逝世94週年，館長梁永斐一早率領全館同仁，向國父銅像三鞠躬致敬。（圖／記者林育綾攝，下同）



記者林育綾／台北報導

3月12日是國父逝世94週年紀念日，同時也是植樹節，12日一早國父紀念館館長梁永斐率領全館同仁，向國父銅像三鞠躬致敬，隨後也到館外贈送桂花和杜鵑花小樹苗給民眾。由於國父孫中山生前提過「造林是民生建設重要項目」，因此逝世後人民為了感念，也將此日定為植樹節。發送樹苗給民眾，不僅是承襲國父的遺訓，也有分享、傳遞善行的意義，發揚國父的博愛精神。

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▲鞠躬過程簡單而隆重。

▲此外也贈送1500棵小樹苗，延續植樹節精神。

此次小樹苗由林務局贈送，有桂花和杜鵑花共計1500棵，12日一早不到9點就有不少民眾排隊準備領取。國父紀念館館長梁永斐說，植樹節同時也是國父逝世94週年，贈送樹苗有幾個重要意義，第一是「分享」，分享能帶來幸福，也代表祝福和感恩，感恩有緣人將小樹苗帶回家，讓小樹苗茁壯成長。

第二個意義是種福田的善行，當這些小樹苗旅行到國父紀念館，再分送到民眾手中，而民眾們種樹也是一種慈心、愛世界的展現。梁館長補充，由於國父強調博愛，所以透過植樹活動，讓大家體悟到大地山林的重要，進而愛山林、愛土地、愛國家與世界。此外小樹苗傳達無限的情感及大大的善念，讓我們的愛心使杜鵑花的美在世界綻放，桂花的花香也能熏陶每人的心靈。

▲小樹苗有杜鵑花及桂花，希望民眾過植樹活動，體悟到大地山林的重要。

據悉將國父逝世紀念日定為「植樹節」，也是由於國父孫中山曾特別提出「造林是民生建設重要項目」，為了感念他的偉大功績，才將此日規劃為全國擴大造林植樹活動，以實際行動遵行國父遺訓。

由於國父是因肝膽病逝，國父紀念館也特別在3月推出「博愛有情‧共護肝膽」系列活動，不但舉辦4項醫學專題講座，讓民眾認識肝、膽疾病，提早預防、有效治療，喚起國人重視健康；也邀請「身障基金會輪椅舞團」及「伊甸社會福利基金會」視障成員組成的喜恩合唱團，在16日下午14時至15時30分演出。