人夫大搞婚外情！妻驚見戶籍謄本「多一人」怒告　小三慘賠2年薪

▲男子大搞外遇，妻直到調閱戶籍謄本才發現家中「多一人」。（示意圖／CFP）

地方中心／綜合報導

桃園市一名結婚多年的高姓人夫2014年偷吃朱姓女子，雙方發生多次性關係，導致對方懷孕，於2016年3月產子，並於同年5月辦理認領。而高妻始終被瞞在鼓裡，直到2017年她查閱戶籍謄本時驚見上頭竟多了一個人，事件才曝光，一狀告上法庭，先是控告朱女妨害家庭，而後向她求償200萬元。

據了解，2017年2月23日高男妻子調閱戶籍謄本時發現，戶籍內竟多了一個兒子，才發現高男竟與朱女有私情，2人也坦承曾在朱女住處發生多次性行為，高妻一怒之下向朱女提起妨害家庭告訴，而朱女則被依相姦罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金。

而後高妻再提損害賠償之訴，向朱女求償200萬元。根據《聯合新聞網》報導，法院審理時，朱女對與高男偷情產子一事坦承不諱，也向高妻道歉，但因每月工資僅22K，200萬元對她來說是天價，無力賠償，經協調後，高妻願意將金額調降為50萬元，但朱女仍表示這是「2年的工資」，真的拿不出來。

判決書指出，朱女明知高男已婚，卻仍與他多次發生性關係，行為已逾越一般普通男女關係，足以破壞高姓夫妻的共同生活關係，審酌雙方經濟狀況及其他因素後，判朱女應賠償高妻50萬元。

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