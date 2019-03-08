　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

小三傳「煽情摸乳照」示威！庭上裝可憐　法官打臉：任男性摸？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲小三囂張傳摸乳照刺激元配。示意圖與本案無關。（示意圖／CFP）

突發中心／台北報導

桃園一名經營網拍直播的魏姓女子與劉姓男子結婚，沒想到才新婚半年對方就外遇，其中袁姓情婦還傳親密摸乳照嗆聲。一審桃園地院判劉男、袁女須賠償45萬元，案經上訴至高等法院；法官認為袁女的確破壞婚姻，因此駁回上訴，全案確定。

判決書指出，袁姓女子2018年1月7日傳訊「我當然也不希望，誰想要當小三」、「我知道怎麼說第三者就是不對」、「我沒有逼他做選擇，我是跟他說我不想破壞你們，也不想當第三者」，但卻傳了與劉男擁抱、親吻及摸胸等煽情照片刺激元配，讓對方感到受辱提告。

袁女之後在法庭上辯稱，因為魏女常常懷疑自己跟她的老公劉男關係親密，雙方常為此事發生口角，出於報復心態，才會找劉男拍親密照。

高院審理後表示，依一般社會通念，女性嘴唇、腰部、胸部屬身體較為私密部位，非有一定交情，應無容忍其他男性親吻、擁抱的可能，因此證明袁女在狡辯，而這樣的舉動也足以破壞婚姻，判定魏女求償有理，維持一審賠償45萬元判決，全案確定。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

【更多新聞】

影／19歲愛子撞違停慘死！慈父不求償只要司機行善...一擲「聖杯」應允

高雄舞廳臨檢！百名爆乳妹羞遮臉...「阿嬤級」小姐求饒別拍：孫子會看到

最貴毀滅行動！落地4分未掛牌「怪手狂砸700萬賓士」　10分鐘成廢鐵

ET快訊
崩壞「神級男友」1年後變這樣！「帥穿白襯衫」超陽光
難忘「一夜情」想再一次　壯男偷拍性愛片逼正妹玩4P
下班春雨炸襲「全台下到週日」　氣象局：又有冷氣團要來

關鍵字：小三,摸胸,親吻,擁抱,外遇,婚外情

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

男病患暗戀主治女醫師　機車偷裝GPS還入侵臉書帳號

歇業旅館客人頻繁進出　警破門赫見維吾爾女神...泰版熱巴

華山分屍死者父：官僚殺人　感謝監院糾正北市府

難忘「一夜情」想「再來一次」　色男偷拍性愛片逼正妹玩4P

小三傳「煽情摸乳照」示威！庭上裝可憐　法官打臉：任男性摸？

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

男病患暗戀主治女醫師　機車偷裝GPS還入侵臉書帳號

歇業旅館客人頻繁進出　警破門赫見維吾爾女神...泰版熱巴

華山分屍死者父：官僚殺人　感謝監院糾正北市府

難忘「一夜情」想「再來一次」　色男偷拍性愛片逼正妹玩4P

小三傳「煽情摸乳照」示威！庭上裝可憐　法官打臉：任男性摸？

清朝祖先入贅竟自立戶長　陳家五代26名子孫127年全被迫改姓楊

淡海輕軌接地電纜遭竊損失30萬元　賊「賤賣6千」為貼補家用

「爽1秒的代價18天」　手指插菜鳥屁屁84秒…他得多關4年

打贏打輸都要換局長　網KUSO宣導單「警察局長求求您」

重機下快速路「側方通過」車陣　警開單「違規超車」法院撤銷

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年不曾回來...

陸之駿／王金平能突破「年輕世代」的難關嗎？

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最後萌翻

陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

「長大以後，我要…」　看台灣動畫《幸福路上》拾回兒時的夢想

2020總統大選不綁公投？　學者看法分歧

日職／岸孝之壓制阪神虎　則本回來前樂天投手陣要奮鬥

航海王照過來！遊艇申辦平台4/1上線讓你一網搞定

Wanna One隊長尹智聖登台慶生！　燦笑揮手走跳機場

台達再下一城　砸27億收購美商LED廠Amerlux　

社會熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：..

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法..

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中..

傳奇天道盟主走了！蘆洲設大靈堂

愛子撞違停亡！慈父不求償要司機..

最後身影曝光！壯男三鐵「游70..

入贅男自立戶長　5代子孫全被改..

長照悲歌！婦榔頭殺久病夫遭起訴

控叔逼肛交　互爆料驚呆人

女童全身傷昏迷　兩個媽拒認施虐

他和女友吵架　竟讓詐騙集團瓦解

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤..

難忘一夜情　男逼正妹玩4P

更多熱門

相關新聞

失業男子疑妻外遇　散播外遇判離

桃園市曾姓男子失業後賦閒在家，家中經濟仰賴妻子負擔，曾男不思感激反而總懷疑妻子在外大搞男女關係，還出示一卷色情片給父母與家人觀看，誣指妻子就是女主角，還與友人有一腿、懷疑兒子不是親生；曾妻指控遭曾男長期羞辱，分居多年早已形同陌路，向法院訴請離婚。曾男否認妻子指控拒絕離婚，法院認為曾男無端指控妻子卻提不出證據，夫妻關係難已修復判准離婚。

吳子嘉：韓國瑜就是中年光頭魯蛇大翻身

前妻改嫁4個月遭家暴　他拒復合

偷吃已婚男懷孕！她囂張傳口愛影片逼正宮

小三對話太鹹濕　元配氣到流產　

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面