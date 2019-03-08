小三傳「煽情摸乳照」示威！庭上裝可憐　法官打臉：任男性摸？

▲小三囂張傳摸乳照刺激元配。示意圖與本案無關。（示意圖／CFP）



突發中心／台北報導

桃園一名經營網拍直播的魏姓女子與劉姓男子結婚，沒想到才新婚半年對方就外遇，其中袁姓情婦還傳親密摸乳照嗆聲。一審桃園地院判劉男、袁女須賠償45萬元，案經上訴至高等法院；法官認為袁女的確破壞婚姻，因此駁回上訴，全案確定。

判決書指出，袁姓女子2018年1月7日傳訊「我當然也不希望，誰想要當小三」、「我知道怎麼說第三者就是不對」、「我沒有逼他做選擇，我是跟他說我不想破壞你們，也不想當第三者」，但卻傳了與劉男擁抱、親吻及摸胸等煽情照片刺激元配，讓對方感到受辱提告。

袁女之後在法庭上辯稱，因為魏女常常懷疑自己跟她的老公劉男關係親密，雙方常為此事發生口角，出於報復心態，才會找劉男拍親密照。

高院審理後表示，依一般社會通念，女性嘴唇、腰部、胸部屬身體較為私密部位，非有一定交情，應無容忍其他男性親吻、擁抱的可能，因此證明袁女在狡辯，而這樣的舉動也足以破壞婚姻，判定魏女求償有理，維持一審賠償45萬元判決，全案確定。

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