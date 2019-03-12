同居不到2周...17歲未婚妻拿聘金跑回越南　準新郎告媒人侵占

▲一名17歲少女拿了聘金後就落跑回越南，對方氣炸，怒告媒人。（圖／CFP視覺中國）

地方中心／綜合報導

一名越南籍32歲蔡姓女子2018年3、4月間，將自己17歲姪女介紹給丈夫的黃姓同事，2人相識後決定結婚。事後黃男將3000美金的聘金及價格15萬元的金飾交由蔡女代為保管，蔡卻提前交付財物，姪女拿了東西後竟落跑回越南，讓黃男一怒之下控告蔡女侵占。

根據檢方調查，黃姓男子透過同事之妻蔡女在2018年3月結識其姪女，雙方見面後互有好感，並約定結婚，需4000美金作為聘金，另外還要購買一套金飾。

黃男2018年5月8日先交付3000美金及價值15萬元的金飾給蔡女保管，並要求對方在自己與其姪女辦理結婚手續後，才可以將財物交出。而蔡女的姪女則在5月中旬來台與黃男同居，沒想到同居沒2個星期，6月1日蔡女姪女竟不告而別。

在找不到人的情況下，黃男要求蔡女將美金及金飾歸還，孰料，蔡女竟提前將財物給了她的姪女，人財兩失的黃男怒控蔡女涉嫌侵占。對此，蔡女則拿出姪女配戴金飾的照片喊冤，表示金飾及美金都被姪女給帶回越南了。

桃園地檢署認為，蔡女並非將金飾占為己有，不構成侵占罪，予以不起訴處分，且此案純屬雙方的金錢糾紛，黃男可以循民事途徑救濟，藉以討回金飾及現金。

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