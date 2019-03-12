鳳梨產季到！專家傳授3大挑選訣竅　「彈指神功」這招必學 　

▲台南農改場指出，鳳梨含有豐富醣類，健康又消暑。（圖／台南農改場提供）

記者許展溢／台北報導

鳳梨每年盛產期為3至7月，今年受暖冬影響，鳳梨產季較以往提早約半個月，也由於乾旱及暖熱氣候影響，鳳梨酸度降低，風味更加甜美，台南農改場指出，鳳梨含有豐富醣類，健康又消暑，有3項挑選鳳梨小訣竅必須學起來，才能挑到好吃的鳳梨。

農改場指出，鳳梨盛產地區，由屏東開始一路往北至南投，此時期氣候溫暖且陽光充足，鳳梨特別香甜多汁，鳳梨品種中以台農17號（金鑽鳳梨）最受消費者喜愛，約佔總栽培面積8成以上。此外還有肉細香甜的台農16號（甜蜜蜜鳳梨）、味甜香濃的台農19號（蜜寶鳳梨）、雪白細嫩的台農20號（牛奶鳳梨）、甜如甘蔗的蜜梨（甘蔗仿）、巨無霸的西瓜鳳梨（白節仔）及其他品種鳳梨陸續上市。

請繼續往下閱讀...

▲農改場表示，選購鳳梨要看果實是否結實飽滿呈圓筒狀，果目平展無裂縫及碰傷。（圖／台南農改場提供）

農改場表示，鳳梨含有豐富的醣類、維生素B1、B2、維生素Ｃ、鉀、錳、膳食纖維及鳳梨酵素等，既健康又消暑，也能促進腸胃消化。只是不同品種都各自有其獨特的口感和風味，要怎麼挑才能挑到真正好吃的鳳梨，農改場特別傳授3項選果小訣竅如下。

▲農改場指出，選鳳梨時可利用彈指神功，輕彈果實，聽看看聲音清不清響。（圖／台南農改場提供）

1、大小及外觀：約1.2至1.8公斤（2至3台斤），果實結實飽滿呈圓筒狀，果目平展無裂縫及碰傷，冠芽大小適中無萎黃，果柄切口小且新鮮者為佳。

2、色澤及香味：果皮亮澤且轉色金黃，早春挑選轉黃2/3以上者，酸度較低，入夏氣候變熱，挑選轉黃1/3至2/3即可，果實以散發濃郁香氣者為最佳。

3、彈指神功：行家用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，是購買的首選，若聲音悶沉似彈手臂者為肉聲果，多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，要儘早食用。