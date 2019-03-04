韓總狂銷蓮霧鳳梨16萬公斤！　上海網友「超市買得到」狂讚：好甜啊

▲網友表示，就連上海人也誇獎台灣鳳梨真的好甜。（圖／組合圖／翻攝自韓國瑜後援會、高雄市政府提供）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後積極貫徹「貨出得去、人進得來、高雄發大財」的口號，努力外銷高雄農產品，甚至飛到海外搶訂單。對此，一名韓粉發文表示，他在上海買到了韓國瑜鳳梨，而鳳梨不僅被擺在第一個位置，就連當地人試吃後也連連大讚：好甜啊！

原PO將一張照片貼上「韓國瑜後援會」並表示，在上海發現韓國瑜鳳梨，而且商家還把鳳梨放在入口第一個位置。此外，從照片也可以看見，一顆顆標有「台灣金鑽鳳梨」的大鳳梨，被放在顯眼處，看起來相當可口。原PO也提到，不僅上海人試吃後大聲說：「好甜啊！」就連賣鳳梨的員工也都說：「我們自己也買這個鳳梨，這真的不一樣」而他最後也補充，這一顆鳳梨大概台幣206元。

▲吳芳銘表示，出貨了30個貨櫃的農產品。（圖／翻攝自吳芳銘臉書）

網友看後紛紛留言表示，「我們農民好樣的！貨到國外沒丟臉，讚啦！」、「韓市長說到做到啊！」、「貨真的賣出去了啊！」此外，高雄市農業局長吳芳銘3日也發文表示，「今天出貨了高雄六龜和阿蓮蓮霧3000公斤、大樹鳳梨15萬4千公斤，共30個貨櫃，經高金輪前往廈門，再分派到北京，上海、杭州、溫州重慶、成都、廣州、深圳等各大城市通路。」對此，網友也紛紛在貼文底下留言大讚：「棒呆了！」。

【更多新聞】

愛車被「兩把S級剪刀」暴力捅進！屁股開深洞 網驚：這內功不得了

隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的 飯店服務員心癢直接含下去

影／埃及聖䴉大爆量「巢穴照曝光」雞皮掉滿地 林務局：將用空氣槍撲殺