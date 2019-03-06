「貨出去、錢進來」　郭國文：要讓鳳梨從產地直賣日本

▲前農委會副主委李退之，偕同立委補選候選人郭國文的牽手湯靜雯，與日本York Benimaru超市代表，到鳳梨農戶視察鳳梨生產情形，希望將台南鳳梨直銷日本消費者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年3至5月為台南鳳梨產季，今年台南鳳梨已紛紛開始外銷，3月6日前農委會副主委李退之，偕同立委補選候選人郭國文的牽手湯靜雯，到台南關廟關心鳳梨外銷情形，並與日本York Benimaru超市代表，到鳳梨農戶視察鳳梨生產情形，希望延續先前市府首創將芒果直銷日本超商模式，將台南鳳梨直銷日本消費者。

李退之表示，繼黃偉哲市府團隊已媒合近10家貿易商，成功採購金鑽鳳梨近325貨櫃，將陸續出口外，日本知名連鎖超市YorkBenimaru，今也特別派員到關廟與鳳梨農接洽並至農地視察，預計將循台南市府首創將芒果直銷日本超商的模式進口台南鳳梨，鳳梨繼芒果後成為日本人人買得到夏日限定水果。

李退之說到郭國文經常和他提到，讓要鳳梨和其它台南農特產，像芒果一樣直接打進全日本3百多家超商據點，賣到消費者的手上。如今因為我們水果的品質好、出貨穩定，York Benimaru超市除了表示要繼續長期合作芒果外，也表示將再進口鳳梨，讓台南鳳梨也成為日本超商的人氣水果。

李退之說，郭國文非常稱讚這種由「產地直接到消費者」的銷售型式，除了讓台南農產的外銷管道更加擴展外，更可免去盤商的成本，讓消售的利益直接回到農民手中，實值提高農戶的實值收入。李退之也強調這些訂單都是看到得通路，也拿得銷貨證明的實際例子，不是像有些人士「尚敖介」，空口無憑甚至一日三市的膨風業績。

湯靜雯說明台南的水果，能受到世界各國的歡迎，都是因為農民辛勤的付出與農政單位努力的成果，同時也說到她的先生郭國文，自小就是農家子弟，小時候看著父母採鳳梨、收竹筍的辛苦，實際農家的成長背景，讓郭國文最清楚農民的辛苦也最了解農民的需要，因此如果郭國文能進入國會，一定會將「實質提高農漁民的收入」當作他的第一要務，提高農民農作的收入。