　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「貨出去、錢進來」　郭國文：要讓鳳梨從產地直賣日本

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前農委會副主委李退之，偕同台南立委補選候選人郭國文的牽手湯靜雯，與日本York Benimaru超市代表，到鳳梨農戶視察鳳梨生產情形，希望將台南鳳梨直銷日本消費者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前農委會副主委李退之，偕同立委補選候選人郭國文的牽手湯靜雯，與日本York Benimaru超市代表，到鳳梨農戶視察鳳梨生產情形，希望將台南鳳梨直銷日本消費者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年3至5月為台南鳳梨產季，今年台南鳳梨已紛紛開始外銷，3月6日前農委會副主委李退之，偕同立委補選候選人郭國文的牽手湯靜雯，到台南關廟關心鳳梨外銷情形，並與日本York Benimaru超市代表，到鳳梨農戶視察鳳梨生產情形，希望延續先前市府首創將芒果直銷日本超商模式，將台南鳳梨直銷日本消費者。

李退之表示，繼黃偉哲市府團隊已媒合近10家貿易商，成功採購金鑽鳳梨近325貨櫃，將陸續出口外，日本知名連鎖超市YorkBenimaru，今也特別派員到關廟與鳳梨農接洽並至農地視察，預計將循台南市府首創將芒果直銷日本超商的模式進口台南鳳梨，鳳梨繼芒果後成為日本人人買得到夏日限定水果。

▲前農委會副主委李退之，偕同台南立委補選候選人郭國文的牽手湯靜雯，與日本York Benimaru超市代表，到鳳梨農戶視察鳳梨生產情形，希望將台南鳳梨直銷日本消費者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李退之說到郭國文經常和他提到，讓要鳳梨和其它台南農特產，像芒果一樣直接打進全日本3百多家超商據點，賣到消費者的手上。如今因為我們水果的品質好、出貨穩定，York Benimaru超市除了表示要繼續長期合作芒果外，也表示將再進口鳳梨，讓台南鳳梨也成為日本超商的人氣水果。

李退之說，郭國文非常稱讚這種由「產地直接到消費者」的銷售型式，除了讓台南農產的外銷管道更加擴展外，更可免去盤商的成本，讓消售的利益直接回到農民手中，實值提高農戶的實值收入。李退之也強調這些訂單都是看到得通路，也拿得銷貨證明的實際例子，不是像有些人士「尚敖介」，空口無憑甚至一日三市的膨風業績。

湯靜雯說明台南的水果，能受到世界各國的歡迎，都是因為農民辛勤的付出與農政單位努力的成果，同時也說到她的先生郭國文，自小就是農家子弟，小時候看著父母採鳳梨、收竹筍的辛苦，實際農家的成長背景，讓郭國文最清楚農民的辛苦也最了解農民的需要，因此如果郭國文能進入國會，一定會將「實質提高農漁民的收入」當作他的第一要務，提高農民農作的收入。

ET快訊
包子店老母下跪哭喊「被打20年」！韓國瑜不吃了…兒子崩潰出面
有馬妹轉愛異國廚！無敵小恩恩「移民美國變單親」評7年婚：59
結婚1年不孕遭婆婆羞辱！甜笑娃託夢...她竟懷上嚇壞：是九天

關鍵字：台南,日本,郭國文,鳳梨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

控韓國瑜一年喝300天！王浩宇爆「消息來源」：百分百可信

記者丟直球「何時宣布選總統？」　韓國瑜愣回：你想太多了　

拖板車酒駕竟倒車撞警險死　挨轟4槍躲水溝網嗆：垃圾啦去X啊！

快訊／告三立、陳斐娟求償5百萬　陳佩琪一審敗訴

紙條寫「我恨謝龍介」　男後腦受傷離奇躺謝龍介宣傳車「昏迷指數3」

爆乳妹勾男客猛搖99下！台中夜店又辦「美尻派對」　21歲熱褲妹被帶回

高雄包子比賽正式起跑　韓國瑜宣傳：參加的包子沒有我

證實提案增購F-16V　空軍駁「耗資3900億」：待美方回覆後再議價

「貨出去、錢進來」　郭國文：要讓鳳梨從產地直賣日本

糾正核四政策「時機太巧」　監委：政治操作！

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

超胸健身女王穿比基尼太誘惑 　「左蜜臀」遭色豬咬一口～痛！

高雄包子比賽正式起跑　韓國瑜宣傳：參加的包子沒有我

證實提案增購F-16V　空軍駁「耗資3900億」：待美方回覆後再議價

「貨出去、錢進來」　郭國文：要讓鳳梨從產地直賣日本

糾正核四政策「時機太巧」　監委：政治操作！

高嘉瑜7日南下挺郭國文　臉書先發問「台南人宵夜吃什麼」

兒虐事件社工屢吃閉門羹　蔣萬安點出社工困境

王浩宇認「韓國瑜比吳音寧好」　徐巧芯：還是好好監督桃園市政

批「噁心的大人」　台中市議會藍綠議員再掀砲火

核四糾正案記者會才結束⋯英系監委踩場批：調查報告開後門

關到清醒！酒駕預備犯「關3天」　3部會贊成修法

宜蘭強化災防科技運用　守護縣民好生活

87歲翁太魯閣步道摔傷　眾人合力抬下山

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

中職／萊福力4局4K　中信兄弟8比0完封起亞

阿里山櫻花季壓軸登場　粉色櫻花點綴翠綠森林

《冰雪奇緣》黛咪洛瓦托「吸毒昏迷」消失8個月　被爆：和所有人斷了聯繫　

出門找故事還可拿獎勵！《全境封鎖 2》推出ECHO擴增實境體驗

老公求幫回收廢光碟！人妻一看傻眼「很敢X，85分」　網笑：骨灰級老司

全英賽／周天成79分鐘戰三局惜敗黃宇翔　首輪爆冷淘汰

19歲上兵洽公後騎車返營　天雨路滑摔車命喪大貨車輪下

政治熱門新聞

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反..

鄭文燦前進白宮　網友幫高調

包子店闆娘見韓國瑜突下跪：我被..

王浩宇：韓國瑜在北農天天喝酒

王浩宇爆「韓國瑜體虛」被洗版　..

辦公室被打爆了　王浩宇PO文拜..

被韓粉飆髒話！王浩宇：喝酒是必..

快訊／洪慈庸生了！小女兒正面照..

韓國瑜夜宿運將家　出嫁台中女兒..

吳敦義：保留萬分之一的機會參選..

早餐行程民眾湧上陳情　韓國瑜：..

吳子嘉：台灣變「農業國家」那還..

楊秋興：不要看到韓國瑜就給穿小..

控韓國瑜一年喝300天！王浩宇..

更多熱門

相關新聞

有馬妹轉愛異國大廚！他評7年婚:我給59分

「一家移民到了美國卻變單親帶著兩個小孩遊天下」部落客「無敵小恩恩」蔡恩與親表妹老婆「有馬妹」Annie的愛情故事轟動一時，沒想到兩人移民美國後，Annie卻移情別戀愛上餐廳主廚，進而離婚、獨留蔡恩及兩名孩子。對此，「無敵小恩恩」也對這段婚姻打下了「59分」不及格的成績。

台南北區開元路大坑洞　工務局填補

賴清德說郭國文當選　比腳傷更重要

和韓國瑜拚！陳吉仲赴日簽4.3億外銷合約

日本絕景三方五湖幫你實現願望

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

大S汪小菲爆婚姻危機

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

厚唇妹私訊1晚500！高雄弟看高清無碼嚇哭

四大血型性格特徵大揭露

為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面