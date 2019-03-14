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投韓國瑜「鳳梨一支多賣20元」？農糧署：政治語言不予置評

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▲▼水果,釋迦,鳳梨,柿子。（圖／翻攝自pixabay）

▲農糧署強調，目前鳳梨價格都很穩定。（圖／翻攝自pixabay）

記者許展溢／台北報導

有媒體報導指出高雄市長選戰前，生產金鑽鳳梨聞名的大樹曾出現一張「票投韓國瑜，每支鳳梨能多賣20元」告示，但沒想到和去年同期相比，外銷價格對半砍。農糧署胡忠一今（14日）指出，外銷日本價格統一都30元，銷大陸價格則不一定，但目前整體價格都在賺錢範圍。

該報導指出，去年大樹鳳梨種植面積約800公頃，今年增加到約850公頃，有農民表示，外銷價格從去年每台斤約25元至27元，砍到現在剩每台斤約13元。胡忠一表示，外銷價格以外銷到日本來看，今年訂單已排到5月，統一每台斤30元，另外，也新接到50公噸訂單。

請繼續往下閱讀...

胡忠一說，若外銷大陸的訂單價格則起起落落，產量少價格每台斤到40元，產量多價格低到20元也有。胡忠一強調，自己不是政務官，也不是要選舉的人，對政治語言不予置評，但站在事務官立場，很希望國內所有生產的所有農產品，在數量、價格都能穩定。

另外，鳳梨今年提早生產量多，胡忠一表示，因去年9月開始催花，本來預定今年1月底才會開始採收，但天氣熱提前2星期採收，1月初從屏東、高雄開始收，預計鳳梨產量將多2% 。

至於是否會因鳳梨盛產排擠香蕉價格，胡忠一強調，目前的訂單都接到5月，沒有這問題，目前鳳梨每台斤拍賣價都有20元，都算還在賺錢範圍，因為跟監控價7.6元還有很大落差，且也會祭出3種方式包括加工、外銷，及擴大國內行銷，因此不會有互相排擠、滯銷或價格崩跌等狀況。

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關鍵字：韓國瑜,鳳梨,大樹,高雄,農糧署,胡忠一,香蕉,價格,外銷

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