卡片祝一路好走！4歲兒出招「燒掉還是埋土裡？」…型男爸淚：生死有命

▲4歲的兒子寫卡片祝他「一路好走」，還語出驚人問他後事想怎麼處理。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

小孩子童言無忌，常常讓家長們哭笑不得。一名爸爸在臉書上分享他和4歲兒子的相處趣事，某天兒子突然心血來潮，問他後事想要怎麼處理，去年父親節送他的卡片還祝他「一路好走」，讓他既無奈又好笑。

這名父親在臉書「爆廢公社」社團中貼文，4歲大的兒子突然問他，「爸爸你死以後要燒掉還是埋土裡？」聽到這句他心裡一驚，沒想到這麼早就要交代後事，但還是煞有其事地說，「依命理角度爸爸忌土金水，缺木你幫爸爸樹葬好了（環保），要在神木旁邊喔！」

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此外他還曬出兒子在去年父親節寫給他的卡片，開頭就孝順地祝爸爸父親節快樂、身體健康、開開心心，但最後卻突然冒出一句，「希望您一路好走」，讓這張溫馨的手寫卡片瞬間變得有些尷尬，但他也沒有放在心上，還開玩笑說，「生死有命，後事要夠！」

網友們看到這對父子逗趣的相處都笑翻了，紛紛留言表示，「前面好溫馨，後面什麼鬼啦」、「只差沒補一句含笑九泉了」、「哈哈哈，看到一路好走就噴笑」、「沒白養也沒白疼了」、「笑死我了～肯定是電視看太多」、「怎麼可以這麼可愛」、「看到最後一句剛好可以哭出來」。

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