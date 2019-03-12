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0元來台環島！日本版畫家遭爆「吃定台灣人」　日網狂斥無恥：別再給他錢了

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▲▼野口龍平,版畫家。（圖／翻攝自のぐ / タイヤひっぱり推特）

▲日本版畫家野口龍平。（圖／翻攝自のぐ / タイヤひっぱり推特）

網搜小組／綜合報導

日本一名版畫家日前來台環島，5日晚間他獨自走在蘇花公路上，由於當時下著雨，宜蘭縣澳花派出所巡邏員警便上前關心，並載他到派出所用餐，對方當場創作一幅版畫回贈。有日本網友卻發文，爆料對方來台灣根本就沒帶錢，怒罵「他故意沒帶錢去台灣要您們的錢」、「這樣的行為是完全違法，厚臉皮」。

版畫家野口龍平從2月初就來到台灣，在16號時曾發文，宣布他的環台之旅開始了，「我會拖著輪胎環台灣一周，就從今天開始！」野口說自己要從台北出發，以順時針方向繞台，並強調這是一個「0元旅行」，他會創作版畫，將作品賣給一路上遇到的人。

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▲▼野口龍平,版畫家。（圖／翻攝自のぐ / タイヤひっぱり推特）

▲野口龍平靠版畫作品賺旅費。（圖／翻攝自のぐ / タイヤひっぱり推特）

沒想到，日本網友阿貴在推特上發文，先是用日文怒批，「沒錢還綁著輪胎去環台一圈，自稱藝術家，拜託用自己的錢去吧！去到海外還拿人家的錢到底是想做什麼？雖然有這樣的自由，但並不是說來了就做什麼都可以吧？不需要觀光簽證就可以進入台灣的話，賣東西賺旅費是違法的」。

阿貴說，他認為如果去旅行，會有被幫助的時候沒錯，「但是，要獲得幫助的前提，沒帶夠必要的旅費，我覺得是很自私的行為」。他還特意發了一篇中文版，「親愛的台灣朋友。別給那個無錢環島的日籍藝術家，他故意沒帶錢去台灣要您們的錢、賣他畫的畫。這樣的行為是完全違法、厚臉皮、無恥。再請別給他錢，看到違法行為的話請快叫警察。」

▲▼野口龍平,版畫家。（圖／翻攝自のぐ / タイヤひっぱり推特）

▲野口龍平「0元旅行」被日本網友指責不要臉。（圖／翻攝自のぐ / タイヤひっぱり推特）

臉書粉絲專頁「浪速哥的日本筆記」也轉貼相關消息，小小地譴責該位版畫家，「其實我也不知道是台灣朋友人情味夠還是怎樣，這位自稱畫家的日本人打從一開始就不帶錢想要靠他的作品環台灣。該說他天真還是吃定台灣最美的風景就是人呢？（歐美日限定），總之我個人是出去倒垃圾也不敢不帶錢啦！身為一個成年人會做出想要靠才藝勇闖天涯真的有點誇張。」

看到貼文後，許多網友也紛紛表示認同「不能把人情味視為理所當然啊」、「啊台灣人就真的吃這套」、「其實他可以帶足錢再來」、「畫版畫就畫版畫，幹嘛還要拖個輪胎，而且既然是ゼロ円旅，還拿了員警的錢不會不好意思」。不過也有人認為，版畫家這樣做也沒什麼問題，「我不覺得這有什麼問題耶，很多藝術家去紐約也都是這樣，人家賣畫維持生活的旅遊 沒問題吧⋯又不是白吃白喝」、「這樣也是一種自我行銷，只不過看別人買不買單囉」。

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▼野口龍平會拖著輪胎環島。（圖／翻攝自のぐ / タイヤひっぱり推特）

▲▼野口龍平,版畫家。（圖／翻攝自のぐ / タイヤひっぱり推特）

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關鍵字：版畫家,野口龍平,環島

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