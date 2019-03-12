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綠帽男的反擊！他早退撞見女友和小王洗鴛鴦浴　一封簡訊→結局超展開！

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▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲原po意外抓到女友偷吃。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

回家撞見女友偷吃，這名日本男子便「把女友跟偷吃男鎖在浴室裡」，甚至聯絡3對家長前來協助處理，峰迴路轉的劇情和神展開的結局，也被網友翻譯成中文瘋狂轉載，大家看完都表示「大快人心」、「根本現實八點檔」。

文章敘述這名日本男子和女友A交往了2年，雙方已經見過家長、論及婚嫁，自己住家也有一份備份鑰匙在女友那邊。某天他因為身體不適提早下班，回到家發現一雙沒見過的鞋子和Ａ的鞋，玄關旁的浴室也傳來了男女的打鬧聲。他一開始不疑有他，心想自己可能是被整了，但是進到房間後，看到滿地都是脫下的衣服和內衣褲後，「這下不用說也明白一切了。」

請繼續往下閱讀...

原po這時滿腔怒火，心想要用什麼辦法治治這對男女時，他看見了一旁的小沙發，於是就把沙發搬到浴室門口擋住門，還把從賣場買的鐵架也用上，浴室裡的人仍然不知道他們已經被發現，仍然嘻嘻哈哈著。原po表示，等他心情放鬆許多後，就開始看兩人的手機，也順利看到偷吃男跟正宮女友B的對話，於是就傳了一封簡訊，「初次見面，我是某某。特向你告知你男友現在正在我家浴室，與我女友洗著鴛鴦浴好不開心。」同時還把房間散亂的衣服也拍照傳過去。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲偷情示意圖。（圖／pakutaso）

這時浴室裡的兩人開始注意到門打不開了，「抽著菸旁觀這一切的我，突然電話打來了一個沒看過的號碼。為了不被裡面聽見，我悄悄地走到陽台接起電話。」原來是偷吃男女友。原po接著向B說明自己看到的景象，對方也表示自己可以馬上過去他家，這時浴室也開始吵鬧了。

原po冷靜地向兩人表示，「抱歉，在你們玩得正開心的時候，但能不能稍微在裡面等一下？我現在得要連絡很多人，在我打完電話以前，你們可以先在裡面休息。」接著他便回到房間，打給A父母和兩人的共同朋友，希望他們來現場幫忙處理。隨後B也到現場，了解之後才知道原來他們不久後也準備結婚，B看起來明明一副要哭出來，卻還是故作堅強。

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲B女超難過，卻故作堅強。（示意圖／pixabay）

接著原po和B女上樓，四人攤牌對質，B女一氣之下也打電話給偷吃男父母和自己爸媽，隨後小公寓就擠滿了3對家長。父母們進到房間後，原po便打開電腦開始錄音，接著放了裸體的女友和偷吃男出來，給了他們毛巾和衣服後，要他們回到房間裡。

這時最先有動作的是偷吃男父親，一拳就讓兒子「潰倒在地」，目睹這過程的A女發出尖叫聲後僵著不敢動，接著才開始說明偷吃經過。A表示雖然原po人很好，但是漸漸感覺到生活一成不變，正巧偷吃男向她搭話，雖然知道這是不對的，但還是忍不住發生了肉體關係；不過偷吃男則稱是A女先引誘他，讓A女不敢置信。

原po隨後決定要和女友分手，但是女友卻哭求原諒，表示自己的心還在原po身上，「所以這不算是偷吃！」這時偷吃男女的父母們便跪下來致歉，表示對原po和B女造成這樣的傷害，他們實在沒有臉可以面對。原po隨後也向B女和其父母道歉，表示聯絡得太突然；沒想到下秒緊繃的神經一鬆懈下來，他就失去了意識，「回過神來以後人已在醫院的床上。」

▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原po因為精神緊繃，最後失去意識。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po說之後因為共同友人的轉傳，讓A女在公司待不下去而辭職了；之後A還發現自己有孕，也把孩子拿掉了。而偷吃男因為敗壞公司風紀，被貶到鄉下地方，還要賠償大筆結婚典禮費用，也因此和家人斷絕了關係。原po平靜之後則慢慢和B女有了聯絡，沒過多久兩人也結婚了，並育有一子，家庭非常和樂美滿。

其實這篇文章流傳有一段時間了，根據網友搜尋，文章應出自「鬼嫁ちゃんねる」論壇，後來在臉書、噗浪、Dcard以及PTT上被瘋狂轉發。網友們紛紛表示，「根本精彩8點檔」、「天啊！看了大快人心」、「關浴室是侵犯人身自由阿，但沒差」、「有猜到結局，但還是很超展開」、「這比幹架更有殺傷力啊」、「以主角本身算是完美結局」。

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關鍵字：劈腿,偷吃,男女,神展開,浴室,渣男

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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