北捷驚見方塊頭！90°直角「12級風吹不動」：弄2Hrs　背後心酸原因曝光

▲還有髮型師實測，阿伯這顆頭髮12級風也吹不動。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者陳怡伶／綜合報導

「阿伯說是真髮！」台北一名女網友在路上看見一名穿紅衣的阿伯瞬間嚇壞，眼睛不自主盯著對方頭頂那顆「哨子」看，90度直角一點也不含糊，嚇得急拍照PO網。沒想到，阿伯身分大有來頭，是一名台大醫檢師，梳頭的心酸原因也跟著被起底，讓4000名網友整個嚇翻了。

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，穿著黃色T恤、紅色外套的阿伯，頂著一顆超狂髮型，整顆頭用大量髮膠梳成正方形，髮絲完美貼齊，絕對沒有一根岔出，而髮型高度大概有8公分，4個角都呈現90度直角超級堅固，就算颱風襲擊，應該都能輕鬆抵擋。

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她也在貼文上寫道，在路上看到這名路人阿伯，這髮型真的是很厲害，「而且阿伯他說是真髮」，每字每句透露出不敢置信的語氣，動漫遊戲才會出現的景象竟然出現在她眼前。

▲有網友3年前看過阿伯，沒想到多年過去，阿伯依舊沒變。（圖／翻攝自爆料公社粉專）

超神扯髮型，讓超過4000名網友笑說，「好像Mycroft麥塊角色」、「隨時隨地睡覺不用擔心沒有枕頭」、「騎車怎麼辦」、「前面角角感覺會戳死，小蘭是你？」；不過，許多網友跳出認親說，「前幾個月在北車有看到他，我嚇到」、「高鐵遇過～走在我前面，當時嚇一跳」、「我在西門町看過他，還以為是特殊帽子」。

但有網友專業起底，其實這方塊阿伯超有名，「他是台大醫院的醫檢師！以前在醫院工作時，他真的是回頭率百分百啊」、「常在萬華出沒」、「在北車容易遇到他」、「他很紅欸，常常看到別人抓包他」、「他已經維持這樣好幾年了......真的很佩服他」、「他說每次都要用3罐髮膠」。

▲吹這頭髮需要2小時。（圖／翻攝自爆廢公社）

其實這阿伯名叫吳國任，現年59歲，是台大醫院的醫檢師，月收入7萬元，5年前就爆紅於網路，會梳方塊頭，背後可是有個殘酷原因。他表示，之前因被一名女生拒絕，所以想為對方變年輕的一點，因此變換這個方頭造型，還曾在東區被當成20、30歲的年輕人。

5年過去了，吳國任的方塊頭始終如一，依舊保持完美的90度直角，但千萬不要小看這份毅力，要梳這個頭可不簡單，每次「動工」要耗費2小時，一次得用掉2至3瓶髮膠，15天必梳一次。

吳國任這顆「方塊頭」堅固程度，可是沒有在開玩笑的，髮型師jinwgo曾受訪時透露，「他噴那麼多（髮膠、定型液），頭髮已經硬得像石頭一樣，那你如果說（髮型）會遭受到破壞，其實我覺得還好，如果再來個12級陣風，他的方塊也不會變形。」

▼網友曬哏圖，發現阿伯超像電影《超級學校霸王》裡，張學友飾演的「掃把頭」。（圖／翻攝自爆廢公社）