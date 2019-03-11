沙崙線換軌！女大生恍神「月台往返8趟」崩潰　長榮妹神救援...她淚噴尋人

▲看著空盪盪的月台，讓搭錯車的她十分無助。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／綜合報導

一名女網友10日晚上下班後，因為太累沒注意班次，而誤搭到開往高鐵的區間車，她驚覺後急忙下車，還不小心在樓梯上滑倒，甚至走錯月台，就這樣前前後後往返了8趟，在她快崩潰之際，有位長榮女大生伸出援手，騎車載她到中洲站，最後幫助她順利趕上火車。

女網友在dcard娓娓道來，那天下班因為太疲累，加上原本停靠2B月台的沙崙線，突然換成2A，所以她一看是區間就上去了，直到廣播下一站「長榮大學」，她才發現自己搭錯車。

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女網友表示，自己急忙下車後，不小心在樓梯滑倒，但也只能裝沒事繼續奔跑，「因為班次表沒有顯示，也不知道哪邊才能回去，就這樣在兩邊月台輪流跑，整個月台空蕩蕩沒半個人，跟我的心一樣淒涼。」

▲幸好有這位女同學熱心相助，她才能順利搭上車回家。（圖／翻攝自dcard）

當她腦袋浮現「在長榮過夜」的念頭時，對面突然有一位女同學走上月台，「隔著鐵軌，我鼓起勇氣問她要怎麼搭回高雄，結果我根本走錯月台，加上這次...我已經來回走8趟了。」

後來，原po很快地移動到對面月台，兩人也稍微小聊一下，這才知道，因為時間很晚的關係，搭回高雄的途中，還要在中州站轉一次區間，但時間根本來不及，「跟我一面之緣的女同學就說，不然我載你去中州站，這樣才趕得上，我整個爆感動一直道謝。」

▲兩人揮手道別。（圖／翻攝自dcard）

幸運的是，她們剛到車站時還剩兩分鐘，於是兩人奮力衝上去，而她也搭上了南下的那班車，「整段過程太急，來不及跟她留聯絡方式，很想請吃飯謝謝她，第一次給陌生人載還被幫助，覺得台灣人真的很熱心也很有人情味！」

這段經歷讓上萬網友不禁紅了眼眶，直說「我竟然感動到熱淚盈眶，真的遇到很好心的人，很幸運」、「長榮的學生幫頂一波」、「我也坐錯過，當下真的是眼神死」、「好希望妳們相認喔喔喔」。

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