　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

失智爺問：大里怎走？　台中好心「RX男」幫送回家…聽到對方驚人背景

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

失智爺問：大里怎走？　台中好心「RX男」載回家…聽到對方驚人背景。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO說，再三跟老伯確認這是不是他家後才離開。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

謝謝您！台中一名男子11日遇到一名疑似失智的老伯伯，他就開車載對方回家，還聽到對方驚人的自我介紹，「希望老伯伯的家人能多注意一下好嗎」？有眼尖網友發現好心人開Lexus RX，「開RX的都是好男人」。

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，下班途中騎著電動滑板車，因上班離住家不用5分鐘，忽然被一名老伯伯叫住。他還原以下雙方的對話：

請繼續往下閱讀...

老伯：你是這裡人嗎？
原PO：是啊，怎麼了？
老伯：那你知道大里OO路跟OO路怎麼走嗎？
原PO：知道啊！
老伯：那要往哪個方向呢？
原PO：那離這裡有段路耶，走路可能要一個小時以上。伯伯，這樣好了，我回家換車來載你。
老伯：不用啦，我可以走回去。

原PO表示，這時來了個路人甲，知道來龍去脈後也幫腔，叫老伯還是給他載；然後路人甲還提醒他說，老伯應該是失智了，「要我確定他認得自己家，不然就請警察協助。」

▼許多長者有失智問題，需要家屬多照料。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲失智 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO回家換車載老伯回家，在車上有聊了一回，知道對方80歲了，「他說當初他是第一批到大陸的台商，底下有8、900個員工等等。」他指出，因不忍一個老人還要走那麼遠的路回家，所以決定送他回家，「只是這次碰到我，那下次、下下次呢？希望老伯伯的家人能多注意一下好嗎？」

有網友表示，「確定這是他家嗎」；原PO回「我有再三確認後，我才離開。」還有人說「開RX的都是好男人」；原PO回「ㄜ......這樣你都看得出什麼車，厲害厲害。」一名網友則讚「大里人棒棒」；原PO回「我住東區，所以老伯伯說要走回去，我才想說送他回去，真的有段距離。」

其他人留言，「本日最溫馨」、「人帥心也帥，暖男無誤」、「替老爺爺再次跟你說謝謝，社會上像你一樣溫暖的人越來越少了」、「好心人，讓社會有了溫暖」。

一名網友則說，之前住家附近公園遇到一個阿嬤，但她說的路已經不在，很多道路都不像以前的路名，Google也查不到，後來找警察帶阿嬤回家，她有講了一條路，「我慢慢分析阿嬤的住家在哪裡附近，警察先生挨家挨戶詢問，才讓阿嬤找到回家的路。警察先生也有打電話通知我，阿嬤有找到回家的路不用擔心。」

ET快訊
鄭俊英老司機群聊再爆「把女團當美食街挑」　批她是塊破布
「82歲打82下」19歲孫甩巴掌又敲頭　嬤嚇癱：我離開誰顧他
13歲少女戰3男辯玩枕頭仗　他「10分鐘結束」慘被打臉
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：失智,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天秤夫「我要比妳先死」原因　妻感動變傻眼：做過殯葬業就不能聽浪漫話嗎

「解放時間」沒帶手機！她狂盯「水漾柔嫩」殺時間　網笑炸：原來我不孤單

國父逝世94週年！紀念日定做「植樹節」　背後感人原因曝光

巨大蜘蛛雕塑名為《媽媽》　藝術家路易絲永恆的絲線

名人二代！她是不聽話的女兒　「離婚律師」李晏榕自爆曾劈腿

出國進修10年新高！　教育部加碼13億「留住高中生」

頭份國中新生500人擠爆330名額　苗縣教育處苦無對策挨轟　

金牛男真的好色？她駁：叭噗咧！交往3個月還沒接吻　過來人傳授秘訣

失智爺問：大里怎走？　台中好心「RX男」幫送回家…聽到對方驚人背景

減少回堵！基隆路、松隆路口「新交管上路」　試辦3個月

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

天秤夫「我要比妳先死」原因　妻感動變傻眼：做過殯葬業就不能聽浪漫話嗎

「解放時間」沒帶手機！她狂盯「水漾柔嫩」殺時間　網笑炸：原來我不孤單

國父逝世94週年！紀念日定做「植樹節」　背後感人原因曝光

巨大蜘蛛雕塑名為《媽媽》　藝術家路易絲永恆的絲線

名人二代！她是不聽話的女兒　「離婚律師」李晏榕自爆曾劈腿

出國進修10年新高！　教育部加碼13億「留住高中生」

頭份國中新生500人擠爆330名額　苗縣教育處苦無對策挨轟　

金牛男真的好色？她駁：叭噗咧！交往3個月還沒接吻　過來人傳授秘訣

失智爺問：大里怎走？　台中好心「RX男」幫送回家…聽到對方驚人背景

減少回堵！基隆路、松隆路口「新交管上路」　試辦3個月

2020立委選舉磨刀霍霍　板橋將上演「三個女人的戰爭」

哈波小賺！勇士王牌佛提紐茲手肘酸痛　趕不上開幕戰先發

柯爾澄清沒罵格林髒話是說「這句」　直言勇士該停止抱怨裁判

瑞迪克與大都會新秀相撞　米奇虧像一袋馬鈴薯撞到牆

性侵兒子女友　逸仙法師：我們是男女朋友、她臉自撞我手

克蕭休19天首度牛棚　有球數限制投開幕戰

天秤夫「我要比妳先死」原因　妻感動變傻眼：做過殯葬業就不能聽浪漫話嗎

湖人10天短約再續簽老英格雷　緩解後場戰力告急問題

張庭瑚酒駕自摔「臉破相縫4針」　口罩遮不掉OK繃素顏現身士檢

陸未來探月計畫曝光　嫦娥八號將實驗在月面「3D列印蓋房子」

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝..

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救..

北捷驚見90°直角方塊頭！12..

熱狗機上「滾3條番薯」　網笑噴..

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉..

周三入夜全台要濕了　下波冷空氣..

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超..

逛蝦皮誤闖「老司機天堂」他驚呆

京都小餐館買醉！全店90度鞠躬..

周三晚起全台轉有雨　準冷氣團接..

經理Line傳開腿肉片　全公司..

冷氣團最冷時刻來臨！北部急凍1..

台中RX男載失智爺回家　聽到對..

嬤機車顧路　騎士用腳幫推5公里..

更多熱門

相關新聞

「解放時間」沒帶手機！她做這件事引共鳴

許多人坐馬桶時，習慣帶手機到廁所裡打發時間。一名女網友日前要「嗯嗯」的時候，卻忘記把手機帶在廁所，只好在馬桶上做「一件事」，讓其他人紛紛笑呼「我懂」、「原來我不孤單」、「耶……好多同好，這樓好溫暖」、「看完留言我就放心了，原來不是只有我會這樣」、「原來大家都這樣，哈哈」。

金牛男好色？她駁：叭噗咧，交往3個月還沒接吻

她機車發不動崩潰！隔壁男7字真相糗爆

芒果入冷宮1年！網哀號：媽～拜託清一下

老嫗要去華僑市場工作　原來是2年前的記憶

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

龍俊亨認：跟鄭俊英對話的人是我

散播偷拍片被逮！崔姓歌手曝光

F雪球妹銷魂自拍！身後「吊滿40個乾屍」

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面