失智爺問：大里怎走？　台中好心「RX男」幫送回家…聽到對方驚人背景

▲原PO說，再三跟老伯確認這是不是他家後才離開。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

謝謝您！台中一名男子11日遇到一名疑似失智的老伯伯，他就開車載對方回家，還聽到對方驚人的自我介紹，「希望老伯伯的家人能多注意一下好嗎」？有眼尖網友發現好心人開Lexus RX，「開RX的都是好男人」。

原PO在「爆怨公社」臉書社團說，下班途中騎著電動滑板車，因上班離住家不用5分鐘，忽然被一名老伯伯叫住。他還原以下雙方的對話：

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老伯：你是這裡人嗎？

原PO：是啊，怎麼了？

老伯：那你知道大里OO路跟OO路怎麼走嗎？

原PO：知道啊！

老伯：那要往哪個方向呢？

原PO：那離這裡有段路耶，走路可能要一個小時以上。伯伯，這樣好了，我回家換車來載你。

老伯：不用啦，我可以走回去。

原PO表示，這時來了個路人甲，知道來龍去脈後也幫腔，叫老伯還是給他載；然後路人甲還提醒他說，老伯應該是失智了，「要我確定他認得自己家，不然就請警察協助。」

▼許多長者有失智問題，需要家屬多照料。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO回家換車載老伯回家，在車上有聊了一回，知道對方80歲了，「他說當初他是第一批到大陸的台商，底下有8、900個員工等等。」他指出，因不忍一個老人還要走那麼遠的路回家，所以決定送他回家，「只是這次碰到我，那下次、下下次呢？希望老伯伯的家人能多注意一下好嗎？」

有網友表示，「確定這是他家嗎」；原PO回「我有再三確認後，我才離開。」還有人說「開RX的都是好男人」；原PO回「ㄜ......這樣你都看得出什麼車，厲害厲害。」一名網友則讚「大里人棒棒」；原PO回「我住東區，所以老伯伯說要走回去，我才想說送他回去，真的有段距離。」

其他人留言，「本日最溫馨」、「人帥心也帥，暖男無誤」、「替老爺爺再次跟你說謝謝，社會上像你一樣溫暖的人越來越少了」、「好心人，讓社會有了溫暖」。

一名網友則說，之前住家附近公園遇到一個阿嬤，但她說的路已經不在，很多道路都不像以前的路名，Google也查不到，後來找警察帶阿嬤回家，她有講了一條路，「我慢慢分析阿嬤的住家在哪裡附近，警察先生挨家挨戶詢問，才讓阿嬤找到回家的路。警察先生也有打電話通知我，阿嬤有找到回家的路不用擔心。」