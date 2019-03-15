她向月老「討男友」...背後飄詭異男聲6字回應！網見真相笑歪

▲她向月老要男友，結果詭異男聲回應了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

昨天3月14日是白色情人節，路上不免會有許多情侶出雙入對。一名「人妻」在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出搞笑故事，她提到，自己向月老表示到現在都沒男朋友，沒想到背後傳來詭異「男人聲音」，還以為是顯靈了，但真相卻讓網友都笑歪。

這名女子在「爆廢公社公開版」貼出情人節搞笑故事，她提到，看到街上雙雙對對的情侶，突然心裡一陣落寞，剛好看到旁邊有月老廟，於是就走進去，真心誠意地跪下來詢問月老「像我那麼可愛迷人，聰明幽默，溫柔體貼的人，為什麼到現在還沒男朋友?」

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沒想到下秒，背後冒出詭異男人的聲音，「我以為月老顯靈了，把我嚇的毛都掉了3根」，這個男聲對她說「因為妳結婚了!」人妻轉頭一看，原來根本就是自己一臉鐵青的老公，她根本就忘記自己跟老公一起出門了。最後她也說，「沒事，我來找月老聊聊天而已，別認真了。」

這個搞笑又白目的故事貼出後得到許多網友按讚，大家留言提到，「跪鍵盤可能不再是男人的專利了」、「立馬抱著老公說，原來你就是月老給的男友」、「只好用以身相許來獲得原諒ˇˇ」、「這要帶回家好好修理了！」、「妳跟月老聊的也太不是時候了」、「晚上就玩老爺不要的遊戲吧」。