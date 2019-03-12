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新航點飛起來！長榮航空「拓點日本又增班」　擬明年初開航義大利米蘭

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▲▼長榮航空降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空今年將深耕日本市場，長程航線也規劃開航義大利米蘭。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空邁入30周年，長榮航空董事長林寶水宣布，今年在客運方面，會把未來將增加的6架波音787飛機運能強化日本航點能量，除會新開航日本名古屋、青森、松山外，現有的航線也會有增班計畫。另外，長榮航空也積極評估義大利米蘭航線，據了解，有望今年底對外宣布，預計明年年初開航。

長榮航空12日舉行媒體春酒，林寶水指出，今年長榮航空邁入30周年，一直以來都是很謹慎努力把航空的事情做好，在過去一年，長榮航空在整個大環境裡面不是說很容易，去年全球經濟成長不是很穩定，尤其碰到油價偏高，但長榮航空全體同仁都非常努力去做，去年表現還算不錯，可以自己說「拚得還有點道理」。

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▲▼長榮航空董事長林寶水。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空董事長林寶水說明今年展望。（圖／記者賴文萱攝）

展望今年客運市場，長榮航空今年將再增加6架波音787運能，今年2月已再接收一架波音787-9，預計4月會再接收一架，剩下4架波音787-10也將在今年到位。林寶水說，增加的運能將會用在加強區域航線上，日本航線除會新開航名古屋、青森、松山外，既有航線也會增班。

據了解，日本航線增班計畫包含7月20日起台北-成田一天2班增為3班，福岡從每天1班增至每周12班，沖繩冬季班表也從每天1班增至每天2班、仙台增至每天1班。另外，在長程航線部分，長榮航空也積極評估開航義大利米蘭，今年底有望對外宣布，目標明年年初開航。

▲▼長榮航空董事長林寶水與長榮航空高階主管。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空董事長林寶水與長榮集團高階主管出席媒體春酒。（圖／記者賴文萱攝）

林寶水指出，今年看來，全世界各家航空公司都拚命買飛機，據調查，整個市場上的航空運能約有5~6%成長，只要市場上有能量在，長榮航空就有表現機會，再加上今年油價看起來不會比去年來得高，對客運方面的展望很有信心、很樂觀。

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關鍵字：長榮航空,長榮航空航點,米蘭,日本航線

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