非法移工逃2107天遇盤查　草叢不自然擺動「恰查某」助警逮人



▲越南籍逾期居留移工遇警盤查，逃到草叢裡躲藏。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

北市警保安大隊21日早上在文山區木柵路執行路檢，期間1輛客貨車上的副駕駛座以及後座3名東南亞裔男子神色慌張，要求盤查後，3名男子趁著車還沒停穩，就朝景美溪河畔逃跑，其中1人躲在草叢中被「恰查某」弄到全身癢，導致草叢不自然擺動，最後包含雇主4人全遭警方送辦。

警方指出，事發當時，杜姓男子（42歲，越南籍）從車上逃走約10多公尺就被逮，另外2名男子則是往景美河畔逃跑，其中阮姓男子（39歲，越南籍）就鑽進高約2公尺的草叢，鑽進後全身都被俗稱「恰查某」的鬼針草弄到全身發癢，在抓癢時頭頂上的草開始「不自然擺動」，被警方鎖定位置後圍捕。

另名阮姓男子（29歲，越南籍）則是繼續向前跑，1名在河畔的釣客熱心地指引警方阮男的逃跑方向，員警才在1處雜草堆中發現蜷曲躲藏的他。

警方調查，3名越南籍男子皆為逾期居留之失聯外籍移工，其中杜姓男子更失聯且逾期居留達2107天，該車駕駛黃男則坦承是3人之雇主，3名男子並供稱，因擔心遭遣返歸國，又自恃體力好腳程快，才會不顧一切逃跑，4人訊後被依違反《入出國及移民法》、《就業服務法》送辦。

▼其中一名杜姓男子甚至滯留長達2107天，最後包含雇主4人全遭送辦。（圖／記者柳名耕翻攝）



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