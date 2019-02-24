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出門買菜！抬頭一看老闆竟是「A咖電影男星」　女粉揪團…到現場全心碎

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▲▼出門買菜！抬頭一看老闆竟是「A咖電影男星」　女粉揪團…到現場心碎。（圖／翻攝自微博）

▲真的是彭于晏，只是用別的形式代替。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

母湯欺騙女粉的心！對岸一名網友走在街上時，剛好看見路邊攤販在賣菜，隨便一瞄竟看見老闆是A咖電影男星「彭于晏」，內心一個激動往前衝，結果才發現只是一場騙局，整個心都破碎了。

從網友PO出的照片可見，一家火鍋店前有著一攤賣菜的攤位，生意可是好得嚇嚇叫，前方有3名婦人正在彎腰認真選購；有趣的是，偶像男神彭于晏竟躲在菜藍後方，超豪爽地蹲坐在馬路旁騎樓上，整個超親民。

但各位「彭太太」們別妄想了，睜大眼睛仔細一看，其實照片並非彭于晏本人，而是半身的廣告海報，貼在火鍋店玻璃上竟巧妙「錯位」，才會讓原PO整個誤為超深。

▲▼出門買菜！抬頭一看老闆竟是「A咖電影男星」　女粉揪團…到現場心碎。（圖／翻攝自微博）

▲真相總是往往讓人心碎。（圖／翻攝自微博）

照片在微博瘋傳，引來網友笑說，「彭太太快去捧場啊！」、「要是彭于晏擺攤，我天天去買」、「我剛剛滑過照片還真以為是彭于晏」、「這種彭于晏，我房間要多少有說少」、「剛剛差點叫閨蜜陪我一起去買菜」、「差點要起身出門了」、「這攤販的菜，一定特別好吃」、「攤販我全包了」。

沒想到這張照片飄洋過海傳至台灣臉書「爆笑公社」，引來近8000名網友讚爆並留言笑說，「這超X北的好笑XD」、「X北，真的有像」、「難怪都是女客人」、「怪不得生意這麼好，地點選對了」、「彭于晏賣菜還是一樣帥
」、「笑五分鐘」、「好多人的老公在賣菜」。

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▼彭于晏積極健身，這手臂讓不知道多少人都沈船了。（圖／翻攝自彭于晏 Eddie Peng FB）

▲彭于晏健身（圖／翻攝自彭于晏 Eddie Peng FB）

▼對彭太太來說，彭于晏不管怎樣都帥。（圖／翻攝自彭于晏微博）

▲▼彭于晏。（圖／翻攝自彭于晏微博）

▲▼彭于晏。（圖／翻攝自彭于晏微博）

▲▼彭于晏。（圖／翻攝自彭于晏微博）

ET快訊
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關鍵字：彭于晏,爆笑公社

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