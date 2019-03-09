警方凌晨熱點威力掃蕩　查獲毒品等6件11人

▲桃園市警局中壢分局凌晨展開威力掃蕩，動員40名警力針對轄區KTV等治安熱點臨檢與路檢，共查獲6件11人，成果豐碩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢分局凌晨展開威力掃蕩勤務，針對轄區易滋事KTV、夜店、舞廳與酒店臨檢，共查獲公共危險、詐欺通緝、過失傷害通緝與毒品案件共計6件11人到案，分局長翁群能指出，已要求各業者做好自主管理工作，共同維護社會治安，還給市民安全與優質消費場所。

中壢警方9日凌晨0時至4時動員40名警力，針對轄內治安熱點KTV、週邊路段進行封鎖式臨檢與路檢，共計查獲違反公共危險罪1件6人、詐欺通緝1件1人、過失傷害通緝1件1人、二級毒品1件1人0.45公克、詐欺車手2件2人，計6件11人。

▲桃園市警局中壢分局8日傍晚查獲姜姓與蘇姓男子藏有改造手槍、子彈與海洛英毒品等。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另外，中壢警方8日在高城路上查獲34歲姜姓男子持有ASTRA A-70改造制式手槍、子彈5顆與安非他命1.09公克，同行28歲蘇姓男子則持有海洛英0.35公克。

姜男供稱，毒品是8日下午向綽號「國偉」男子，以1公克2500元購買，手槍則是國偉遺留在家中車庫忘記帶走，今日要歸還槍枝才帶出門；蘇男也供稱毒品是在龍東路網咖向「小王」男子以一包2000元購買。

警方查出，當時巡邏路過見到姜、蘇2人在路邊，因2人是派出所常客，站在一起引起懷疑上前盤查，果然人贓俱獲。

【更多新聞】

►桃機變電站故障跳電 「2旅客困電梯」一二航廈大停電40分鐘

►快訊／防堵非洲豬瘟！凡從泰國入境 9日起全面檢查手提行李

►女信徒宮廟問事 宮主「給藥排毒」後…她就死了



