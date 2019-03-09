九旬失智老翁深夜迷途　龜山警方冒大雨寒夜護送返家

▲桃園市警局龜山分局員警凌晨在迴龍山區巡邏，發現高齡九旬陳姓老翁漫步大雨中，趕緊通知家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

住在新北市高齡90歲陳姓老翁，凌晨零時獨自走在桃園市龜山區萬壽路偏僻山路上，巡邏員警發現老翁冒著大雨低溫在山區遂趨前詢問，老翁只說要回家，員警立即帶領老翁回派出所，透過人臉辨識系統查出老翁身分通知家人領回，家人訝異老翁獨自深夜外出，感謝員警及時尋回，避免悲劇發生。

9日零時許，龜山分局迴龍派出所警員曾子軒、陳泓鈞巡邏，經過萬壽路一段時，發現陳姓老翁深夜冒雨獨自行走，因該區域人煙稀少照明昏暗氣溫又低，員警詢問瞭解後，發現陳姓老翁有重聽與失智問題且答非所問，只說想回家卻又說不出家住那裡，因身上沒有任何證件，因此先帶回迴龍派出所。

▲龜山分局員警利用人臉辨識系統詢問陳姓老翁，最後順利連絡上家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警送上熱水、餅乾與暖暖包讓陳姓老翁暖身，再以警用人臉辨識系統比對後查出老翁家住新北市樹林區，撥打電話聯繫老翁兒子到派出所。陳姓老翁兒子說，父親已90歲有重聽與失智問題，不知為何會在半夜獨自外出，感謝警方熱心找回父親，在寒夜大雨中沒有幸好沒有發生意外。

迴龍派出所所長胡興隆指出，家中若有易走失長者，家人要注意長者動向，避免發生危險，建議在衣服繡上聯繫方式，以便警方發現後可以快速聯絡家屬領回，避免不必要悲劇發生。

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