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高雄哥炫富曬奧迪！左邊「苦幹R8」藏洋蔥亮點　8千網感傷：進靈骨塔剩灰了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高雄哥炫富曬奧迪！左邊藏洋蔥亮點「苦幹R8」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲他這個「R8」真的很迷人。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

辣模翁子涵開著粉紅奧迪（Audi）R8現身墾丁音樂季，身家也被起底，更衣室裡隨便一件衣服至少10萬元起跳，最貴的一雙鞋要價15萬元，作風奢侈。高雄一名男網友也忍不住PO網曬出自家「R8」應景，正當以為炫富討罵時，左邊亮點瞬間奪人眼球，引來8000多名網友讚爆。

23歲車模翁子涵身高172公分、50公斤，擁有34D、24、34的魔鬼好身材，2018年開著粉紅奧迪R8現身墾丁音樂季，瞬間在網路爆紅，身分也跟著曝光，不只是車模而已，而是一名很有錢的千金。

請繼續往下閱讀...

YouTuber游否希還拍片直擊翁子涵豪宅，大門一開全是滿滿精品，更衣室裡更狂，隨便撈一件衣服都要10萬元，一雙鞋最貴15萬元，嚇得他直說「萬一弄壞東西我們沒辦法賠。」

▲▼高雄哥炫富曬奧迪！左邊藏洋蔥亮點「苦幹R8」。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲不要懷疑，「R8」正在埋頭苦幹吃飯。（圖／翻攝自爆廢公社）

粉紅奧迪R8在網路爆紅後，一名男網友越看越心癢，也大方在臉書「爆廢公社」曬出R8；從畫面中可以見，白色超跑R8霸氣停在大馬路邊，展現出完美的流線車身，一看就知道不好惹，只能遠看不能亂靠近，一失手賠到脫褲。

原PO還霸氣在貼文寫道，「每個人都有R8，大家的R8在哪裡，秀出你們的R8！」正當以為炫富時，網友看到左邊亮點瞬間笑噴，原來R8並非照這輛白色超跑，而是坐在小吃攤裡正埋頭苦幹猛吃的「阿爸」（R8）。

▲▼高雄哥炫富曬奧迪！左邊藏洋蔥亮點「苦幹R8」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網狂曬自己的「R8」。（圖／翻攝自爆怨公社）

這亮點引來超過8000名網友留言笑說，「你的阿爸是無價，比R8珍貴的多了」、「我只有R20」、「我有R罵」、「上次載我媽，剛好路邊路邊有R8，我就跟我媽說『看 R8欸』，媽反問我『你爸在哪』...」。

也有許多網友紛紛曬出自己的R8，像是4輪推車、阿爸等等，樓整個超歪，但有些人的R8，默默跑出洋蔥了，「我的R8放在神明廳了」、「我的R8在塔裡」、「R8我愛你」、「我阿爸在蘇州做點小生意，賣鴨蛋」、「溫丫爸變骨頭乎了」。

▼這「R8」推車超實用。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼高雄哥炫富曬奧迪！左邊藏洋蔥亮點「苦幹R8」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▼23歲車模翁子涵開著粉紅奧迪R8，在網路爆紅。（圖／翻攝子涵IG、臉書）

▲▼穿內衣開粉紅奧迪R8！突襲「23歲千金辣模」閨房一雙鞋15萬　網紅揭她黑歷史。（圖／翻攝子涵IG、臉書）

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關鍵字：Audi,奧迪,R8,翁子涵,爆廢公社

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